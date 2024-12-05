مجموعة عليان تطلق "ثورة" في عالم السيارات لتكون أول وكالة على مستوى العالم تستقبل جيلي Galaxy EX5 الكهربائية

الوكيل الإخباري- في خطوة مبتكرة تواكب التطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية، تستعد شركة الوصل لتجارة المركبات، إحدى شركات مجموعة عليان، لإطلاق سيارة جيلي Galaxy EX5 الكهربائية الجديدة كليًا في السوق الأردني، وسيأتي هذا الإطلاق قريبًا ليشكل نقطة تحول في السوق المحلي، حيث ستتمتع السيارة بمكانة مرموقة باعتبارها الأفضل في فئتها على مستوى السيارات الكهربائية.

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تتميز جيلي Galaxy EX5 بتصميم عصري وأداء استثنائي، حيث تحتوي على محرك كهربائي يولد 218 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن. متر، مما يضمن أداءً قويًا وتجربة قيادة سلسة، كما تم تزويد السيارة بأحدث التقنيات المتطورة التي ترفع من مستوى الراحة والسلامة، مثل شاشة لمس عملاقة بحجم 15.4 بوصة ونظام صوت Flyme المكون من 16 سماعة، بالإضافة إلى تقنيات الأمان المتقدمة مثل نظام المساعدة الذكية للحفاظ على المسار والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي.



من الداخل، تم تجهيز السيارة بمجموعة من التقنيات الحديثة مثل شاشة عدادات LCD مقاس 10.2 بوصة ونظام ترفيه يعمل باللمس، إضافة إلى مقاعد متطورة تدعم التهوية والتدفئة والتدليك، مما يعزز الراحة التامة للركاب، كما توفر جيلي Galaxy EX5 ميزة الشحن اللاسلكي فائق السرعة للهواتف المحمولة بقدرة 50 واط، مما يسهم في تقديم تجربة قيادة استثنائية.