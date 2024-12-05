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مجموعة عليان تطلق "ثورة" في عالم السيارات لتكون أول وكالة على مستوى العالم تستقبل جيلي Galaxy EX5 الكهربائية

rg
مجموعة عليان تطلق "ثورة" في عالم السيارات لتكون أول وكالة على مستوى العالم تستقبل جيلي Galaxy EX5 الكهربائية
الخميس، 05-12-2024 01:55 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة مبتكرة تواكب التطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية، تستعد شركة الوصل لتجارة المركبات، إحدى شركات مجموعة عليان، لإطلاق سيارة جيلي Galaxy EX5  الكهربائية الجديدة كليًا في السوق الأردني، وسيأتي هذا الإطلاق قريبًا ليشكل نقطة تحول في السوق المحلي، حيث ستتمتع السيارة بمكانة مرموقة باعتبارها الأفضل في فئتها على مستوى السيارات الكهربائية.

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تتميز جيلي Galaxy EX5 بتصميم عصري وأداء استثنائي، حيث تحتوي على محرك كهربائي يولد 218 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن. متر، مما يضمن أداءً قويًا وتجربة قيادة سلسة، كما تم تزويد السيارة بأحدث التقنيات المتطورة التي ترفع من مستوى الراحة والسلامة، مثل شاشة لمس عملاقة بحجم 15.4 بوصة ونظام صوت Flyme المكون من 16 سماعة، بالإضافة إلى تقنيات الأمان المتقدمة مثل نظام المساعدة الذكية للحفاظ على المسار والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي.

من الداخل، تم تجهيز السيارة بمجموعة من التقنيات الحديثة مثل شاشة عدادات LCD مقاس 10.2 بوصة ونظام ترفيه يعمل باللمس، إضافة إلى مقاعد متطورة تدعم التهوية والتدفئة والتدليك، مما يعزز الراحة التامة للركاب، كما توفر جيلي Galaxy EX5 ميزة الشحن اللاسلكي فائق السرعة للهواتف المحمولة بقدرة 50 واط، مما يسهم في تقديم تجربة قيادة استثنائية.


علاوة على ذلك، تتميز جيلي Galaxy EX5 انها ذات مواصفات أوروبية متطورة، حيث تم تصميمها وفقًا لأعلى المعايير العالمية في الجودة والتكنولوجيا، كما أن هذه السيارة الكهربائية هي ثمرة التطور الهندسي المبتكر من جيلي، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات السوق العالمية، ومع إطلاقها في الأردن، ستكون المملكة أول دولة في العالم تستقبل هذا الطراز المتطور، مما يضع الأردن في مقدمة الدول التي تعتمد على الحلول الكهربائية المستدامة.

وقد أكد السيد زيد العبدالات، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل لتجارة المركبات - جيلي الأردن، أن هذه السيارة تمثل نقلة نوعية في السوق الأردني، قائلاً: "نحن متحمسون لتقديم جيلي Galaxy EX5 التي ستغير مفاهيم التنقل الكهربائي في الأردن، فهي لا تقتصر على كونها سيارة جديدة، بل هي استثمار طويل الأمد في المستقبل".

من جانبه، أضاف السيد جورج آدم، المدير العام لشركة الوصل، قائلاً: "إن إطلاق جيلي EX5 في السوق الأردني يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم التنقل النظيف والمستدام، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التحول الكبير في صناعة السيارات الكهربائية في المنطقة.

وتسعى جيلي Galaxy EX5 لأن تكون الخيار الأمثل في فئتها في السوق الأردني، حيث تتفوق بمزاياها الفائقة في الأداء، الأمان، والتقنيات الحديثة، فمع هذه السيارة، تثبت شركة الوصل ومجموعة عليان التزامهما بتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية وتواكب التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
وإن إطلاق جيلي Galaxy EX5 في السوق الأردني يمثل بداية جديدة في مسيرة السيارات الكهربائية في المنطقة، مما يعكس تحولًا كبيرًا في مفهوم التنقل المستدام، ومن المتوقع أن تُحدث هذه السيارة ثورة في عالم السيارات الكهربائية في الأردن، وتثبت أنها الخيار الأفضل لأولئك الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين الأداء القوي، التصميم العصري، والتقنيات المتطورة.

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