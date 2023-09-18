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الإثنين، 18-09-2023 10:53 ص

مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل الاستثمار في الشركة المثالية للطباعة وتضاعف قدرتها الإنتاجية

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الوكيل الإخباري - كشفت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن مواصلة الاستثمار في الشركة المثالية للطباعة التي تعمل تحت مظلتها، والتي تقدم مجموعة واسعة من حلول التعبئة والتغليف والكرتون، بإدخال آلة "مان رولاند" المتطورة لمعداتها، تعزيزاً لإمكانياتها ورفع طاقتها الإنتاجية وقدرتها على تلبية احتياجات الزبائن من مختلف القطاعات في الأردن والمنطقة.

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وقد تم كشف الستار عن الآلة الجديدة، التي تعرف بجودتها ودقتها وموثوقيتها، فضلاً عن سرعة إنتاجها، ضمن حفل التشغيل الذي أقيم مؤخراً في مصنع الشركة الكائن في منطقة سحاب، والذي حضره رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة، غسان نُقُل، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لدى المجموعة وكبار الزبائن.


وبهذه المناسبة، قال مدير الشركة المثالية للطباعة، المهندس أيمن السمّاك: "نسعى لتقديم الأفضل لزبائننا بما لا يقتصر على الحلول التي نوفرها لهم، بل بما يشمل الاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة في وقت زمني قصير، وهو ما يتطلب عادة سرعة كبيرة وأنماط إنتاج فعالة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتنا التي نلتزم ضمنها بمواصلة الاستثمار في التقنيات الإنتاجية المبتكرة لنبقى في طليعة الصناعة."


ومن المتوقع أن يسهم الاستثمار الجديد في آلة "مان رولاند" في فتح الأبواب أمام المزيد من النشاط التصديري، إذ ستمكن الآلة الشركة المثالية للطباعة من مضاعفة إنتاجها، والذي سيسهم بدوره في دعم الاقتصاد المتنامي في الأردن.


ويشار إلى أن الشركة المثالية للطباعة، والتي تأسست في العام 1993، تلبي احتياجات مختلف الصناعات من عبوات ذات جودة عالية سواء لقطاع الأدوية أو الأغذية أو المنظفات أو مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية وغيرها، ما جعلها خياراً مفضلاً لقائمة طويلة من الزبائن، كما مكنها من نيل المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز لعدد من السنين.

 




 

 


 

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