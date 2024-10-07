 
الإثنين 2024-10-07 12:16 م
 

مجموعة كابيتال بنك الراعي البلاتيني للمؤتمر الدولي والعربي للمتداولين في السوق المالية

با
كابيتال بنك
الإثنين، 07-10-2024 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن رعايتها البلاتينية لفعاليات المؤتمر الدولي والعربي للمتداولين بالسوق المالية، الذي عقد في مدينة العقبة في الرابع والخامس من شهر تشرين الأول الجاري، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وبحضور أكثر من 400 من الأخصائيين والخبراء العالميين والعرب والأردنيين في مجال التداول المالي.

اضافة اعلان


تأتي رعاية مجموعة كابيتال بنك لهذا المؤتمر في إطار استراتيجيتها لدعم التطوير المهني للمتخصصين في الأسواق المالية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للمؤتمرات والفعاليات المالية الهامة، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المصرفيين والمتداولين في الأسواق المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.


 ومثّل المؤتمر فرصة حقيقية لمناقشة القضايا المحورية التي تؤثر على القطاع المالي، مثل التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، التغير المناخي والتمويل الأخضر، وانهيار بعض البنوك في عام 2023.

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب وهاريس

عربي ودولي ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

تعبيرية

أخبار محلية الخيار والكوسا والبطاطا.. أسعار الخضار تشهد ارتفاعاً في السوق المركزي

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي في الأول من كانون الثاني المقبل

أرشيفية

أخبار محلية "الأرصاد" توضح حول الأمطار بالمملكة

من المصدر

عربي ودولي زلزال يضرب نيوزيلندا

جانب من وصول طائرة المساعدات

أخبار محلية وزير الخارجية يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية للأشقاء في لبنان

تعبيرية

أخبار الشركات بـ70 مليون دينار.. "المراعي" السعودية تستحوذ على "حمودة" الأردنية

طلبة المدارس

خاص بالوكيل تعديل دوام المدارس اعتباراً من 3 / 11 - تفاصيل



 


الأكثر مشاهدة