مجموعة كابيتال بنك ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023

الوكيل الإخباري - احتلت مجموعة كابيتال بنك المرتبة 50 ضمن أكبر البنوك في الشرق الأوسط من حيث قيمتها السوقية التي بلغت 915 مليون دولار لعام 2023 ، وذلك وفق قائمة نشرتها مجلة فوربس مؤخراً.

وتضم قائمة العام الحالي- بحسب المجلة- ، أكبر 50 بنكاً من حيث القيمة السوقية في 10 أسواق عبر المنطقة، وبقيمة إجمالية بلغت 548.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 شباط 2023، حيث تهيمن البنوك الخليجية بإجمالي 41 بنكا، تمثل حوالي 82% من القائمة، بينما تعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلاً بواقع 10 بنوك لكل منهما.

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وقالت المجلة، إنّ مجموعة كابيتال بنك التي تأسست في العام 1995 وتعمل حالياً في كل من الأردن والعراق والسعودية والإمارات، شهدت في السنوات الأخيرة نمواً محلياً وإقليمياً ملحوظاً، حيث أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شهر حزيران من العام 2022 مستثمراً استراتيجياً في المجموعة وبحصة 23.97% مقابل 185 مليون دولار، وذلك من خلال الاكتتاب في 63 مليون سهم.



وفي تشرين الأول 2022، أكملت مجموعة كابيتال بنك استحواذها على بنك سوسيته جنرال- الأردن.

كما بلغ إجمالي أصول المجموعة 9.8 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، مقابل 6.1 مليار دولار في 2021. وقد استحوذت المجموعة على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق عام 2021، ويبلغ عدد الموظفين في المجموعة 2190 شخصاً يعملون في 63 فرعاً.

وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن القطاع المصرفي العالمي يمر بعام صعبومع ذلك تبدو بنوك منطقة الشرق الأوسط حتى الآن محصنة ضد الاضطرابات المالية، بفضل وفرة السيولة، والودائع منخفضة الكلفة، مع عدم ارتباطها بتعاملات مؤثرة مع البنوك الأميركية التي اجتاحتها الأزمة.



وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم، عن فخره واعتزازه بتصنيف المجموعة من قبل مجلة فوربس ضمن أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط، موضحاً أن هذا التصنيف يعكس نجاح ومتانة استراتيجية المجموعة وخططها الطموحة التي نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية، أدت إلى تحقيق نتائج مالية مميزة وأرباح قياسية بلغت مع نهاية العام 2022 حوالي 128 مليون دولار بارتفاع نسبته 49% عن العام الذي سبقه، إضافة إلى ترسيخ مكانة المجموعة الرائدة في السوق المصرفي محلياً وإقليمياً من خلال التواجد القوي في العراق والتوسع إلى أسواق أخرى، لاسيما المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيس أول فرع للمصرف الأهلي العراقي.



من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول الجهود الدؤوبة والمخلصة لموظفي المجموعة بمختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات المتميزة على مدار السنوات الماضية، والتي تم تتويجها مؤخراً بتصنيف مجلة فوربس لمجموعة كابيتال بنك ضمن أكبر 50 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس متانة وسلامة قيمتها السوقية.