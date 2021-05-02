مذكرة تفاهم بين قناة المملكة ومنظمة العمل الدولية لتعزيز معايير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي

الوكيل الاخباري - وقعت قناة المملكة ومنظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في زيادة التوعية بمعايير ومفاهيم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن.

اضافة اعلان



وتتناول مذكرة التفاهم سبل دعم تشغيل المرأة وزيادة معدلات مشاركتها "المتواضعة" في سوق العمل، وذلك من خلال رسائل توعوية تركز على ضرورة وأهمية خلق ظروف عمل آمنة ومناسبة للمرأة ومحاربة التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعنف والتحرش في عالم العمل، مع ضمان معايير وحقوق الإنصاف في الأجر والحماية الاجتماعية وحماية الأمومة.



ولأنها قناة خدمة عامة، تحرص قناة المملكة دائما على تقديم رسائل توعوية ومحتوى هادف للجمهور الأردني.



وقد أسست القناة منذ انطلاقها لجنة للنوع الاجتماعي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة ووضع إجراءات وأدوات تضمن رفع نسبة مشاركة وتمكين المرأة في المواقع القيادية، وضمان تحقيق العدالة والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي.



وتشكل المذيعات والمراسلات في قناة المملكة أكثر من نصف هذا الكادر، وتشغل المرأة مناصب في مختلف أقسام القناة من إدارة، أخبار، هندسة، عمليات، وتسويق، وغيرها.



منظمة العمل الدولية، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، عقدت عدة جلسات تدريبية لكوادر قناة المملكة عن مبادئ ومعايير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، ودور الإعلام في التوعية بحقوق وقضايا المرأة في الأردن، بما في ذلك مراعاة الاعتبارات القائمة على النوع الاجتماعي في المحتوى واللغة.