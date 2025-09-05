مباحثات مصرية قبرصية وبمقدمتها التطورات في قطاع غزة

وأكد وزير الخارجية المصري في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، ضرورة استمرار الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة والتجاوب مع مقترح وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع في ظل الكارثة الإنسانية التي وصلت إلى حد المجاعة.
وجدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، مندداً بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة
-
بوتين: روسيا ستلتزم بأي اتفاق سلام يعقد مع أوكرانيا
-
"الشباب" تتبنى هجوما على قاعدة أمريكية في الصومال
-
ترامب: أمريكا خسرت روسيا والهند لصالح الصين
-
موسكو: قنوات الاتصال مع واشنطن مستمرة لإنهاء النزاع مع كييف
-
الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمي في آب
-
استطلاع: 62 مقعدًا للمعارضة و48 لائتلاف نتنياهو في حال إجراء انتخابات بإسرائيل
-
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي