مباحثات مصرية قبرصية وبمقدمتها التطورات في قطاع غزة

الجمعة، 05-09-2025 04:46 م
الوكيل الإخباري- بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبمقدمتها التطورات في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأكد وزير الخارجية المصري في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، ضرورة استمرار الضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة والتجاوب مع مقترح وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع في ظل الكارثة الإنسانية التي وصلت إلى حد المجاعة.

وجدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، مندداً بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.
 
 
