مشاركة كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في منتدى تطويرتعليم  الريادة والاعمال

الوكيل الإخباري - شاركت كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في منتدى تطوير تعليم الريادة والأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، الذي أقيم في مدينة دبي بتنظيم من المنظمة الأمريكية العالمية وبالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، بمشاركة 48 شخصية من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجالات أدارة الأعمال والريادة.

وتناول المنتدى الذي حضره نائب عميد الكلية الدكتور محمد خالد العمري محاور هامة تعنى بتطوير وتحسين التعليم في كليات الأعمال ودورها الفعال في تنمية المجتمع وخلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال للنهوض بجودة التعليم العالي، كما وبحث أهمية حصول البرامج الأكاديمية في كليات الاعمال على الاعتماد الدولي والذي يسهم في خلق شراكات حقيقية مع سوق العمل، وتدريب الطلبة، وعقد اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية مرموقة في مجالات البحث العلمي، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وطرح برامج أكاديمية مشتركة.

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من جانبه أكّد عميد الكلية الدكتور جورج سمور على أهمية هذه المشاركة لتبادل الرأي حول الحصول على الاعتمادات الدولية، والاطلاع على تجارب الآخرين لتطور تكنولوجيا التعليم ودمج مفهوم ريادة الأعمال ضمن تخصصات الكلية.



يُذكر أن السفارة الامريكية في عمان رشحت الكلية للمشاركة في المنتدى نظرا للسمعة الأكاديمية المرموقة التي تحظى بها وحصولها على الاعتماد الدولي AACSB، وإدراجها في مجلة التعليم العالمية "Education Magazine"، ضمن قائمة أفضل 10 كليات أعمال في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ (الباسيفيك) للعام 2022 من حيث جاهزية الطلبة للانخراط في أسواق العمل.