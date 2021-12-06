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الإثنين، 06-12-2021 02:49 م

مطار الملكة علياء الدولي يجدد المستوى الثاني من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار لغاية تشرين الثاني 2022

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الوكيل الاخباري - كشفت مجموعة المطار الدولي عن تجديد مطار الملكة علياء الدولي للمستوى الثاني من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار الصادر عن المجلس الدولي للمطارات لغاية تشرين الثاني 2022. وكان المطار قد حصل على هذا الاعتماد في عام 2020 تقديرًا لجهوده في تعزيز الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المسافرين، ليصبح بذلك واحدًا من خمسة مطارات فقط في الشرق الأوسط و46 مطارًا عالميًا حاصلًا على هذا البرنامج.

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ويُعدُّ برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار - بمستوياته الخمسة- الأول من نوعه في العالم؛ إذ صُمِّم خصيصًا لقطاع الطيران، وتحديدًا للمطارات المشتركة ضمن برنامج "جودة خدمات المطارات". ويتمحور البرنامج الشامل حول مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى توجيه المطارات على المديين القصير والطويل لوضع تجربة العملاء في مقدمة أولوياتها.


ويُمثّل الاعتماد في كل مستوى من مستوياته أداةً فاعلة للمطارات لإشراك الجهات المعنية بأعمالها في تعزيز تجربة العملاء، وإظهار مدى التزامها أمام المسافرين والشركاء والمجتمعات التي تعمل ضمنها. ويساعد النموذج القويالمُنفّذ المطارات في وضع أهداف مشتركة تستند إلى ثمانية مجالات رئيسية: فهم العملاء، والاستراتيجية، والقياس، وتحسين العمليات، والحوكمة، وثقافة المطارات، وتصميم الخدمات/الابتكار، وتعاون مجتمع المطار.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود ، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي":"استنادًا إلى سجلنا الحافل بالنجاح، يسعدنا تجديد المستوى الثاني من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار، والذي يؤكد التزامنا على المدى الطويلتجاه تشكيل تجربة إيجابية تتمحور حول المسافرين عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم. نشارك هذا الإنجاز المميز مع جميع أفراد مجتمع المطار، ونشكرهم على تفانيهم الراسخ في تلبية توقعات المسافرين وتقديم الخدمات لهم - على الرغم من الشكوك المستمرة التي تحيطبقطاع السفر الجوي العالمي".


 




 

 


 

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