عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق

الوكيل الإخباري- رغم فائدة تطبيق Google Forms ضمن حزمة "غوغل درايف" لإنشاء الاستبيانات وتنظيم الفعاليات، حذر خبراء الأمن السيبراني من تزايد استغلاله من قبل مجرمي الإنترنت لسرقة بيانات المستخدمين.

تعتمد هذه العمليات الاحتيالية على رسائل بريد إلكتروني مزيفة تبدو رسمية، تطلب من الضحايا إدخال بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو معلومات الدفع عبر نماذج غوغل مزورة. وغالبًا ما تحمل الرسائل عبارات مستعجلة مثل "إعادة تعيين كلمة المرور" أو "التحقق من الحساب" لتحفيز الاستجابة السريعة.



وتزداد خطورة هذه الاحتيالات عندما تُرسل الرسائل من حسابات بريد إلكتروني حقيقية تم اختراقها، مما يصعّب التمييز بينها وبين الرسائل الشرعية.



لحماية نفسك، توصي غوغل بعدم إدخال أي بيانات حساسة في نماذج غوغل إلا إذا كان الرابط يبدأ بـ docs.google.com، والحرص على التأكد من هوية المُرسل قبل التفاعل مع أي رسالة مشكوك فيها.



يُبرز هذا التوجه أهمية الوعي الرقمي والحذر لتجنب الوقوع ضحية هذه الأساليب الاحتيالية المتطورة.