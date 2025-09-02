دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

خبيرة التغذية ساكشي لالواني شاركت عبر إنستغرام ثلاث مشروبات طبيعية تساعد على تسريع حرق الدهون وتعزيز الأيض دون أضرار صحية:
ماء المورينغا والنعناع:
يوازن السكر في الدم، يقلل هرمون الكورتيزول، ويساعد في إزالة السموم من الكبد.
يُشرب منتصف الصباح أو بين الوجبات.
ماء الكمون الأسود:
يحفز توليد الحرارة لحرق الدهون، ينشط الدهون البنية، ويحسن وظيفة الغدة الدرقية.
يُفضل تناوله على معدة فارغة في الصباح.
مشروب أوراق البيل والزنجبيل:
يساعد في إصلاح بطانة الأمعاء، ينظم الأنسولين، ويقلل الانتفاخ.
يُشرب بعد الغداء أو في المساء.
هذه المشروبات الطبيعية تدعم فقدان الوزن بطريقة صحية وطويلة الأمد.
