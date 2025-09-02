دون "آثار جانبية".. مشروبات فعّالة لحرق الدهون

الوكيل الإخباري- الكثير يبحث اليوم عن بدائل طبيعية آمنة لأدوية التنحيف الكيميائية، خصوصاً بعد تزايد المخاوف من آثارها الجانبية.

خبيرة التغذية ساكشي لالواني شاركت عبر إنستغرام ثلاث مشروبات طبيعية تساعد على تسريع حرق الدهون وتعزيز الأيض دون أضرار صحية:



ماء المورينغا والنعناع:

يوازن السكر في الدم، يقلل هرمون الكورتيزول، ويساعد في إزالة السموم من الكبد.

يُشرب منتصف الصباح أو بين الوجبات.



ماء الكمون الأسود:

يحفز توليد الحرارة لحرق الدهون، ينشط الدهون البنية، ويحسن وظيفة الغدة الدرقية.

يُفضل تناوله على معدة فارغة في الصباح.



مشروب أوراق البيل والزنجبيل:

يساعد في إصلاح بطانة الأمعاء، ينظم الأنسولين، ويقلل الانتفاخ.

يُشرب بعد الغداء أو في المساء.



هذه المشروبات الطبيعية تدعم فقدان الوزن بطريقة صحية وطويلة الأمد.