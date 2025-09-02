الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، علي الزيود، بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

