مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 6.5 مليون مسافر لغاية شهر تشرين الأول 2022

الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي 6,557,424 مسافرًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2022 بارتفاعٍ نسبته 81.15%، وانخفاضٍ نسبته 14.13 %مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن "مجموعة المطار الدولي".

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 57,389 حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 56.45% ، وانخفاضًا نسبته 15.37%مقارنة بإحصائيات الفترات ذاتها خلال عاميْ 2021 و2019 على التوالي.وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى51,283 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 6.73 %، وأقل بنسبة 40.03 % مقارنة بعام 2019.



وخلال شهر تشرين الأول، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى 722,238 مسافرًا، بنمو نسبته 33.35% وانخفاض نسبته 0.08% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 5,926 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 15.16% وانخفاضًا بنسبة 9.5% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,349طنًا، مُسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 13.62% و42.70% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "نواصل التزامنا بتنمية شبكاتنا للخطوط الجوية والوُجهات من خلال اتّخاذ قرارات استراتيجية بمشاركة مختلف الجهات المعنية بأعمالنا، وبما يحافظ على مكانتنا وقيمتنا ونجاحنا بوصفنا البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، بينما نستمر في تزويد مسافرينا بتجربة سفر فريدة ومُرحِّبة تتوافق مع المعايير عالمية المستوى".