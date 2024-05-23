معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف يزور مصنع MS Pharma للحقن في الأردن زيارة معاليه تسلط الضوء على التعاون في مجال الصناعات الدوائية المتقدمة

الوكيل الاخباري - تشرفت شركة MS Pharma، الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيارة معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لموقع تصنيع الحقن التابع للشركة في الأردن. تأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة أوسع لتعزيز التعاون الصناعي بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

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كان في استقبال الوفد السعودي الموقر الذي ضم معالي خالد بن صالح المديفر نائب الوزير لشؤون التعدين كل من غياث سختيان، رئيس مجلس إدارة شركة MS Pharma، و فيصل سختيان عضو مجلس الإدارة، وعطوفة دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. بدأت الزيارة بكلمة ترحيب من غياث سختيان، تلاها عرض تقديمي عن الشركة قدمه الرئيس التنفيذي كالي كاند، تبعته جولة تعريفية عن المنشأة، سُلِط فيها الضوء على التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في إنتاج الحقن.



علّق غياث سختيان على الزيارة الكريمة: "تشرفنا بزيارة معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وأعضاء الوفد السعودي. تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ضمن إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية. ونشكر معاليه والوفد المرافق على دعمهم المستمر لجهودنا في المساهمة بشكل فعال في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال في استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في تصنيع الأدوية المركبة عالية الجودة."



تأتي هذه الزيارة في وقت تعمل فيه MS Pharma على التوسع في المملكة العربية السعودية، بالتوافق مع أهداف الرؤية السعودية لـلعام 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للمواهب المحلية، وتصنيع المنتجات الدوائية ذات الجودة العالية محلياً بقدرات تصنيعية متطورة.

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