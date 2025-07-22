معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي ينطلق في 12 آب المقبل بمشاركات محلية وأجنبية

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الوكيل الإخباري- تشارك شركات من دول عربية وأجنبية ومحلية متخصصة بالغذاء، بمعرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الذي ستنطلق فعالياته في 12 آب المقبل بالمركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول. اضافة اعلان





وينظم المعرض في دورته الثالثة، شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بتعاون وشراكة من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



ويشارك بالمعرض إلى جانب الأردن شركات من مصر وفلسطين ولبنان وسلطنة عمان والسعودية والمغرب والإمارات والعراق والبحرين وتركيا والهند و سيرلانكا واليونان والصين.



ويشتمل المعرض، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرا وحتى التاسعة ليلا، ويستمر ثلاثة أيام، على العديد من المعروضات لشركات محلية ودولية تعمل بمجالات تصنيع وتعبئة اللحوم والبقوليات والحبوب والمكسرات و العصائر والزيوت النباتية والخضار والفواكه المجمدة.



وأكدت مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، العنود جرار، أن المعرض يعد من أكبر معارض الغذاء التي تقام في المملكة، والذي سيظهر التطور الذي شهده قطاع المواد الغذائية سواء على مستوى نوعية المواد الغذائية المستوردة أو المصنعة محليا، والنهضة الكبيرة التي شهدها القطاع في الأردن.



وقالت إن إقامة المعرض تأتي في ظل اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، بقضية الأمن الغذائي وأهمية أن يكون الأردن مركزا إقليميا للغذاء في المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على صناعة الغذاء الأردنية والمكانة المرموقة التي وصلتها.



وأضافت أن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت من قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي أحد القطاعات عالية القيمة، وكمحرك رئيسي للابتكار والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.



وبينت أن إقامة مثل هذه المعارض والفعاليات يسهم بدعم قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة على غرار السياحة وقطاع النقل والمطاعم والفنادق، إلى جانب التعريف بمنتجات الصناعة الأردنية والتطور الذي وصلت إليه، وإقامة شراكات تجارية واستقطاب الاستثمارات.



ولفتت جرار إلى أن المعرض سيتضمن ندوات علمية متخصصة وورش عمل تفاعلية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لمناقشة أحدث الاتجاهات في صناعة الغذاء وتقنيات التعبئة والتغليف وسلامة الغذاء.



وأكدت أن المعرض يعد منصة مثالية لعقد لقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية، مايسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية ويعزز فرص التصدير.



وبحسب جرار، يشكل المعرض فرصة أمام الشركات الناشئة لعرض ابتكاراتها والتواصل مع مستثمرين محتملين، في ظل الحضور الواسع المتوقع من المهتمين بصناعة الغذاء والتكنولوجيا المرافقة لها.