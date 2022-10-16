الأحد 16-10-2022
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الأحد، 16-10-2022 02:48 م

موقع فكرة يثري المحتوى العربي كأفضل موسوعة عربية

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الوكيل الإخباري - ظهرت مواقع رقمية بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب التطور الكبير في التكنولوجيا ومن أهم تلك المواقع هو موقع فكرة ، حيث في ظل ضعف المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية كان موقع فكرة الذي يعتبر واحد من أهم خمس مواقع عربية في مقدمة المواقع العربية التي ساعدت على إثراء المحتوى العربي على الإنترنت وتقديم معلومات بدقة عالية وتنسيق سليم حيث يعتمد الموقع على وصول المعلومة بشكل سهل إلي القارئ العربي. 
حيث يعتمد موقع فكرة على الذكاء الاصطناعي في إثراء المحتوى العربي على الانترنت عن طريق اختيار المقالات التي تهم المستخدم العربي بالإضافة إلى تحليل تلك المقالات بشكل تلقائي وإرسالها للمتخصصين للعمل عليها بالإضافة إلى التدقيق اللغوي في المقالات المكتوبة باللغة العربية ويعتمد الموقع ايضًا على مراجعة دقة المعلومة المقدمة عن طريق الذكاء الاصطناعي ومن ثم إرسالها لفريق المتخصص في المراجعة ايضًا. 
انطلق موقع فكرة بشكل رسمي في شهر أغسطس من عام 2017 بايادي مصرية من قبل المهندس خالد عبد المالك واستطاع خلال السنوات الخمس الماضية الانفراد بشكل كامل مقارنة بالمواقع العربية الأخرى واهتم بشكل كبير بالمحتوى التعليمي والطبي والخدمي بالإضافة إلى المقالات الاقتصادية وأصبح موقع موثوق ويستخدمة المواقع العربية الأخرى كمرجع رئيسي للمحتوى. 
حيث يعتبر قسم معاني الأسماء التي يهتم باسماء المواليد الجدد من اهم الاقسام في موقع فكرة حي مثل اسماء بنات وهي المقالات الهامة التي يبحث عنها الأباء والأمهات وتساعدهم بسهولة في اختيار أسماء للمواليد الجدد وكذلك اختيار اسماء اولاد ومعانيها بالاضافة الى باقة رائعة من الأسماء الأخرى وأسماء الالعاب مثل أسماء ببجي وكذلك أسماء فرى فاير والعديد من الأسماء والمعاني لكل الاسماء العربية والأجنبية تقريبًا. 

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حيث يهتم موقع فكرة بالمقالات التي تهم المستخدم العربي و تشبع ميول المستخدم التثقيفية والمعلوماتية من خلال الإجابة على الأسئلة التي تهم المستخدم في جذب الاهتمامات من خلال عرض الأفكار بشكل جميل وجذاب بالإضافة ألي تدقيق المعلومات من كتب ومراجع ذات موثوقية كبيرة. 
ويضم موقع فكرة إلى ما يقرب من 12 قسم رئيسي أهمهم الاقسام التعليمية والاقتصادية والطبية والقسم الأسلامي وتردد القنوات و قسم العبارات وتفسيرات الرؤى والأحلام والأزياء والموضة والديكورات والسياحة والفن يندرج منهم عشرات التصنيفات الفرعية الهامة والمتنوعة والتي تشمل الصحة والطب وعالم المال والاعمال والبنوك والتغذية. 


ولعل من أهم الأقسام التي يتضمنها موقع فكرة تلك التي تتعلق بالخدمات الحكومية في مصر ودول الخليج وخدمات البنوك وخدمات التطبيقات حيث تسهل على الزائر التعرف على الخدمات الجديدة وطرق الاستفادة منها وطريقة التقديم والحصول عليها كما يتم الإعلان عبر المقالات الخدمية عن مواعيد المنح وفرص العمل التي يتم نشرها عبر المصالح والوزارات والهيئات الحكومية وكذلك كيفية التقديم في الوظائف. 


كما يهتم موقع فكرة بالمقالات التعليمية من خلال القسم التعليمي الذي يضم تقريبًا 8 آلاف مقالة والتي تضم مواضيع التعبير والأبحاث والأسئلة التعليمية بالإضافة إلى الإذاعات المدرسية وشروحات الدروس في جميع المواد التعليمية ولجميع المراحل التعليمية بالاضافة الى الاسئلة التعليمية من المناهج العربية والاجابة عليها بموثوقية عالية جدًا. 


 




 

 


 

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