ميماك أوجلفي الأردن تحصد ثلاث جوائزفي حفل توزيع جوائز التواصل باللغة العربية من جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة

الوكيل الإخباري - حصدت وكالة ميماك أوجلفي الأردن ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز التواصل باللغة العربية من جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة "ميبرا" MEPRA والذي أقيم في 30 حزيران في فندق الروزوود - أبو ظبي بحضور أبرز المتخصصين العاملين في مجال الإعلام والعلاقات العامة.

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وقد ساهمت الجوائز التي أحرزتها الوكالة في الأردن بنسبة 50 بالمئة من مجموعالجوائز التي نالتها ميماك أوجلفي في حفل توزيع جوائز "ميبرا" MEPRA والتي وصل مجموعها لست جوائز مرموقة عبر فئات متعددة في الحفل، بما فيها ذهبية.

حيث حصدت شركة ميماك أوجلفي الأردن جائزة "أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي"، بالإضافة لجائزة "أفضل حملة اتصال حكومي وشؤون عامة" و"أفضل حملة استجابة لفيروس كوفيد" نتيجة لشراكات ممتدة مع عملائها، لتكونبذلك الشركة الوحيدة في المملكة التي تحصد مثل هذه الجوائز.

وتعليقاً على هذا الفوز،قال المدير العام لوكالة ميماك أوجلفي الأردن، السيد حبيب ريحانا: "إننا نفخر بشراكتنا مع أبرز العلامات التجارية والجهات الحكومية في المنطقة، الأمر الذي يتيح لنا الفرصة بالعمل على حملات دعائية مبتكرة تسلط الضوء على أبرز القضاياوتعزز مكانة الأردن كمركز إبداعي في المنطقة." وأضاف ريحانا: "نشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز المميز من عملائنا الأعزاء والذي سلط الضوء على مدى كفاءة وإبداع طاقم عملنا ونتطلع قدماً إلى المزيد من الإبداع والتميز."

وتعتبر هذه الجوائز، التي تقدمها جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة "ميبرا" MEPRA، الأولى من نوعها في المنطقة وتهدف إلى تقدير وتكريم أهم وأبرز حملات العلاقات العامة باللغة العربية وأكثرها إبداعاً وتأثيراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى المبدعين والمتخصصين في الحملات الإعلامية والتواصل باللغة العربية لتسليط الضوء على المحتوى العربي المتميز والمؤثر وعلى أهمية اللغة العربية في قطاع العلامات العامة والحملات الإعلامية في الشرق الأوسط.

يذكر أنه ساهمت ميماك أوجلفي خلال العام الماضي، بشكلٍ كبير في نجاح أوجلفي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كانت المنطقة التي حازت على أكبر قدر من التميّز في إطار الشبكة الأكثر حصولاً على الجوائز والتكريم في العالم.





