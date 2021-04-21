م. أبو هديب يفتتح العيادة الطبية في مصانع البوتاس العربية ويتفقد مشاريع السدود المحيطية التابعة للشركة

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، العيادة الطبية في مصانع الشركة بعد استكمال أعمال التأهيل للعيادة.

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واطلع المهندس أبو هديب على التحديثات التي تم إدخالها على العيادة في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لموظفي الشركة في المصانع.



كما اطلع المهندس شحادة أبو هديب خلال جولة تفقدية رافقه فيها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والكوادر الفنية المعنية، على تقدم سير الأعمال لمشاريع السدود الرئيسية المحيطة التابعة للشركة.



واستمع المهندس أبو هديب، لشرح تفصيلي حول تقدم سير الأعمال في السد رقم (19) والذي سيعمل فور الانتهاء منه على زيادة رقع مساحات التبخر بمقدار حوالي (6) كيلومترات مربعة مما سيزيد من كميات إنتاج البوتاس بواقع (140,000) طن سنوياً.



كما اطلع المهندس أبو هديب على سير الأعمال في السدود المحيطية بدءاً من السد رقم (18) وما يرافقه من أعمال إنشاءات تتضمن رفع وتعريض جسم السد وعزل منطقة الصدع بالكامل ورفع عامل الأمان لجسم السد، والتأكد من فاعلية تركيب الصفائح المعدنية في وقف التسرب من جسم السد ومن الملاحة التي يحيط بها.







كما شملت الزيارة السد المحيطي الرئيسي رقم (1)، حيث اطلع رئيس المجلس على تقدم سير أعمال تركيب صفائح المعدنية المانعة للتسرب وعلى طول مسار جسم السد رقم (1) من أجل تدعيم السد ورفع عامل الأمان وبالتالي خفض الفاقد وكميات التسرب الموجودة مما ينعكس إيجاباً على تخفيض الكلف التشغيلية ورفع جودة المحلول ضمن الملاحات.



وتضمنت الجولة زيارة السد رقم (5)، حيث تم الاطلاع على مشروع تركيب الصفائح المعدنية من أجل تدعيم ورفع عامل الأمان للسد، كما تم تفقد سير العمل في مشروع بوابات التصريف المعدنية الرئيسية والتي تتحكم في تصريف المحلول الراجع إلى البحر.



وأثناء الزيارة تم التوقف عند منطقة التقاء السد رقم (5) والسد رقم (10) حيث اطلع المهندس أبو هديب على الجدار الملحي الذي يتم بناؤه على المناطق الحدودية المحاذية لقنوات سريان الوديان.



وفي نهاية الجولة، عبر المهندس أبو هديب عن تقديره العميق لجهود كافة العاملين في الشركة على تنفيذهم المشاريع المختلفة بحرفية عالية وفي الأطر الزمنية المحددة لها.