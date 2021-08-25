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الأربعاء، 25-08-2021 04:14 م

#GalaxyZFlip3

هاتف جالاكسي Z Flip3 من الجيل الخامس: اكتشف طرقاً جديدة للإبداع والتقاط الصور واللعب

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الوكيل الاخباري - أتاح عامل الشكل الثوري لجهاز جالاكسي Z Flip مجموعة جديدة كاملة من تجارب فئة الهواتف المحمولة القابلة للطي، ومنح المستخدمين المزيد من الخيارات للتعبير عن أنفسهم.

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وبفضل هذا الهاتف، تمكنت سامسونج من تحقيق خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في رحلتها الابتكارية، حيث تقوم بوضع حدود جديدة للأجهزة القابلة للطي مرة أخرى.


وتم تصميم Z Flip3 للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحقيق التميز، مع إتاحة الفرصة لهم للاختيار من بين أربعة ألوان عصرية، وهي: الكريمي والأخضر واللافندر والأسود الفانتوم.

 

وإضافة إلى تزويده بمقابض حلقية أنيقة جديدة وحافظات الأحزمة[1]، فإن هذا الجهاز يكون مصمماً للتعبير عن الذات بشكل حقيقي.

 

وسيوفر الموقع الإلكتروني Samsung.com أيضاً خيارات ألوان حصرية[2]، ومنها الرمادي والوردي والأبيض، لمساعدة الجميع في الحصول على الجهاز المثالي الذي يتناسب مع أنماط حياتهم الخاصة.


ويتميز هاتف Z Flip3 بشاشة غطاء خضعت لعملية إعادة تصميم لتكون أكبر بأربع مرات[3] من سابقتها، ما يجعل من السهل على المستخدم الاطلاع بشكل متواصل على الرسائل والإشعارات طوال ساعات اليوم.

 

وبفضل معدل التحديث المتكيف الذي يبلغ 120 هيرتز على الشاشة الرئيسية، سيكون بمقدور المستخدم أيضاً الاستمتاع بتجربة مشاهدة واستخدام سلسة مع هذا الجهاز في أثناء التنقل.

 

وبدءاً من التقاط صور السيلفي من دون الحاجة إلى استخدام اليدين،وحتى اللقطات السريعة المحسنة Quick Shot، فإنه من المؤكد أن يمنحك جهازZ Flip3 طرقاً أكثر لتخليد الذكريات والتعبير عن نفسك.


وتم تصنيع جهاز Z Flip3من مادة Armor Aluminium الجديدة من سامسونج، ويأتي معززاً بخاصية بمقاومة الماء IPX84[4]، كما ينتمي إلى فئة الأجهزة القابلة للطي التي صممت لتدوم طويلاً. طالع الرسم أدناه لمعرفة المزيد.

 




 

 


 

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