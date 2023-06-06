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الثلاثاء، 06-06-2023 11:25 ص

هدية شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – للمملكة في عيد استقلالها السابع والسبعين

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الوكيل الإخباري - إحنا أردنية.. مية بالمية..دروب العز دروبنا..سواعدنا نشمية..
"هكذا نحتفل بأردنّنا، وهكذا نعبّر عن حبّنا له" ممّا علّق به السيّد أحمد عرموش رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - وبهذه الكلمات بدأ مطلع الأغنية الوطنية الجديدة التي قرّرت الشركة إطلاقها بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ77، حيث ارتأت أن يكون إهداؤها هذا العام مختلفاً "لمشاركة قيادتنا الهاشمية الحكيمة وشعبنا الأبيّ الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً" بحسب ما أضاف السيد عرموش.

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وأغنية "إحنا أردنية" التي أطلقتها السلسلة بالتزامن مع عيد الاستقلال غناء وألحان الفنّان اللبناني "جو أشقر" الذي عبّر بدوره عن سعادته بمشاركة الأردنيين فرحتهم بعيد استقلال المملكة، كلمات طوني أبي كرم، وبالاشتراك مع فنان الراب ثائر فحماوي، وترتيب ستوديو داني الحلو، وإخراج المخرج الأردني تقي سعادة الذي اختار أن يعرض الفيديو كليب لقطات من الأماكن السياحية والأثرية، إلى جانب الوجه الحضاري للمملكة لإبراز مدى التطور الذي تشهده في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
من الجدير بالذكر أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية تتبنّى منظوراً مبتكراً في تطبيق مسؤوليتها المجتمعية والوطنيّة، وتحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية تعبيراً عن أردنيتها وانتمائها للمملكة قيادةً وشعباً، ويعتبر إطلاق الأغنية الوطنية أسلوباً مختلفاً عن المشاركات السابقة ضمن أيّ مناسبات على المستوى الوطني.

 




 

 


 

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