هيونداي موتور تكرم "أبطال رمضان" من سائقي الشاحنات والباصات

الوكيل الإخباري - كرمت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وافريقيا ومؤسسة الوحدة للتجارة الموزع المعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية، مجموعة من سائقي المركبات التجارية هيونداي موتور من شاحنات وحافلات ومركبات نقل مختلفة تقديرا لجهودهم عامة وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك الماضي خاصة.

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وبهذه المناسبة، قال هيونج جونج إيم، رئيس هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا المقر الإقليمي: "تهدف هذه المبادرة، إلى إظهار شكرنا وتقديرنا للجهود الكريمة للعاملين في قطاع النقل من سائقين، الذي يعملون على مدار الساعة في نقل البضائع والمنتجات ونقل الركاب،

والذين بفضل عملهم الجاد والدؤوب تدور عجلة الحياة في كل القطاعات، وتبرز مساهمتهم بالغة الأهمية في شهر رمضان المبارك، حيث يعملون وهم صائمين على نقل الطعام والمواد الغذائية وكافة الاحتياجات الأخرى للشهر المبارك بالإضافة لنقلهم للركاب وايصالهم إلى وجهاتهم بسلامة وراحة وأمان".



وقد تم اختيار السائقين من مختلف القطاعات وتقديمهم شهادة تقدير بالإضافة إلى الهدايا كعربون تقدير.



وقد عبر السائقون عن امتنانهم لهذه اللفة الرمزية من قبل شركة هيونداي موتور ومؤسسة الوحدة للتجارة، وتقديرها لتفانيهم في العمل في كل الظروف، وبخاصة في الشهر الفضيل.



يقود قصي عبد الباسط، الذي يعمل في مجموعة العقاد، المركبات التجارية منذ 10 سنوات، وهو يقود حاليًا شاحنة هيونداي مايتي.



وأعرب السيد قصي عن فخره بوظيفته: "لم يكن توصيل البضائع في رمضان أثناء الصيام أمرًا سهلاً، لكنني كنت فخوراً للغاية لأنني شعرت أنني أساعد الناس من خلال توصيل احتياجاتهم إلى محلات البقالة والأسواق في الوقت المحدد".



وحول هذه البادرة الرمزية من هيوندايتقدير سائقي الشاحنات والحافلات، أضاف السيد قصي: "أشعر بالفخر لاختياري لهذا التكريم، وأود أن أشكر هيونداي على هذه المبادرة".

ثائر الأحمد، سائق الحافلة في مدارس الناصر الحديثة، يعمل وراء مقود المركبات التجارية منذ 16 عامًا، ومنذ ذلك الحين قاد العديد من حافلات هيونداي، ومنها حافلة كاونتي.



"كسائق، أشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لي لأكون في خدمة طلاب مدارسنا، لا سيما في شهر رمضان، لذلك أنا فخور بعملي لأنني أبذل قصارى جهدي لنقل الطلاب بأمان وفي الوقت المحدد." قال السيد الأحمد: "تقدير شركة هيونداي يجعلني أشعر بالفخر".



يعمل هيثم أبو حوسة سائق الحافلة هيونداي H350 في شركة جت للنقل على مدار السنوات العشر الماضية، ويشعر بالامتنان لدوره، حيث قال: "أشعر بالفخر لمساعدة ركابي وايصالهم في الوقت المحدد لمقصدهم وخاصة في رمضان" وعندما سئل عن لفتة هيونداي لتكريم السائقين، أجاب: "أشكر هيونداي على هذا التقدير المعبر".



تعكس هذه المبادرة التي أطلقتها شركة هيونداي موتور في الشرق الأوسط وأفريقيا التزام الشركة الراسخ تجاه أن تصبح مستقبلًا أكثر استدامة يركز على الإنسان لمزود لخدمات التنقل.





