الجمعة 19-11-2021
الوكيل الاخباري

الأشغال تنهي التعامل مع 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك

مستشفى النديم يطلق حملة لإجراء عمليات للشفة الأرنبية للأطفال

وزارة النقل وزين تطلقان هاكاثون للحد من أزمة المرور في المملكة

البدور : الحكومة قد تلجأ للإغلاق الجزئي

البلبيسي : خطتان للتعامل مع اي مفاجآت بشأن الجائحة

بيان من إدارة الأزمات بشأن الجرعة الثالثة

بريطانيا تسجل 157 وفاة و 44242 اصابة بفيروس كورونا

جامعة اليرموك: الأنظمة لا تفرض الحصول على موافقات حكومية للتبرعات للطلبة

تشكيل لجنة لإعادة النظر بشروط ترخيص واستيراد بعض المنتجات الزراعية

الاشغال تتعامل مع 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك

الجمعة، 19-11-2021 08:29 م

وزارة النقل وزين تطلقان هاكاثون للحد من أزمة المرور في المملكة

3


الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة النقل وبالتعاون مع شركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، هاكاثون للحد من أزمة المرور في الأردن. 

وقال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة؛ إن الهدف من هذا الهاكاثون هو إيجاد حلول وأفكار ريادية للحد من أزمة المرور التي تشهدها المملكة وخاصة المدن الرئيسية. 

ودعا المهندس عزايزة كافة فئات المجتمع المحلي من القطاعين العام والخاص المشاركة بهذا الهاكاثون كما أكّد على ضرورة إيجاد أفكار ومقترحات ريادية والتي يمكن تطبيقها على أرض الواقع من قبل الجهات ذات العلاقة.

ويأتي تعاون زين مع وزارة النقل في إطار شراكاتها المستمرة مع مؤسسات القطاع العام، التي تحرص من خلالها على تسخير إمكاناتها لخدمة مختلف القضايا المجتمعية وفي كافة المجالات، إضافة إلى دور منصة زين للإبداع في اكتشاف الأفكار الريادية التي تساهم في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف المشاكل وفي كافة القطاعات.

اضافة اعلان


وبيّنت منصة زين للإبداع من خلال الإعلان الرسمي الذي نشرته على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن التسجيل بالهاكاثون يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 19 تشرين الثاني ويستمر حتى 29 تشرين الثاني 2021، كما أن الهاكاثون سيستمر على مدار 10 أيام، وسيحصل مقدمو أفضل ثلاثة أفكار على مكافآت نقدية مقدّمة من منصّة زين للإبداع (ZINC) بقيمة 6 آلاف دينار أردني، ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل بالهاكاثون والاطلاع على شروط وأحكام التقديم والمشاركة من خلال الرابط:  (https://forms.gle/HCWYNH9B6nT33QoP8).

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capital Bank World Diabetes - image

كابيتال بنك يطلق حملة توعوية لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من مرض السكري

WhatsApp Image 2021-11-18 at 12.26.10 PM

رغدة كيومجيان الوجه الدعائي الجديد ل الاصيل كوزمتكس و التي تشتهر بزيت الاصيل للشعر

Huawei Image - 17-11-2021

عروض رائعة من هواوي بمناسبة Black Friday

Joramco Logo

جورامكو تمدد اتفاقيتها المتعلقة بعمليات الصيانة الخاصة بطائرات شركة Ryanair

fffff

فلاورد تستعد لدخول غينيس للأرقام القياسية يوم 25 نوفمبر

Markazia - Forest Cleanup 16-11-2021

فريق عمل "المركزية" يتطوع لتنظيف غابة وصفي التل

أخبار متعلقة
Huawei - Fit Mini Social-15-11-2021

HUAWEI WATCH FIT mini : ساعة ذكية تُكمل أناقتكِ متوفرة الآن للطلب المُسبق

بثبص

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعقد لقاءً حوارياً افتراضياً لتسليط الضوء على المزايا الجاذبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني

Huawei 09-11-2021

شاشة HUAWEI MateView GT بمكبر الصوت المزدوج SoundBar .. عالم جديد من الحداثة والابتكار بانتظارك

سمية

جامعة الأميرة سمية: الدكتورة ابو الهيجا مقيّمة عالمية للبرامج الهندسية

ROBI0171

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

0

زين الراعي الرسمي لمسيرة مالكي دراجات هارلي الأردن