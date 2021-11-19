وزارة النقل وزين تطلقان هاكاثون للحد من أزمة المرور في المملكة

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة النقل وبالتعاون مع شركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، هاكاثون للحد من أزمة المرور في الأردن.



وقال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة؛ إن الهدف من هذا الهاكاثون هو إيجاد حلول وأفكار ريادية للحد من أزمة المرور التي تشهدها المملكة وخاصة المدن الرئيسية.



ودعا المهندس عزايزة كافة فئات المجتمع المحلي من القطاعين العام والخاص المشاركة بهذا الهاكاثون كما أكّد على ضرورة إيجاد أفكار ومقترحات ريادية والتي يمكن تطبيقها على أرض الواقع من قبل الجهات ذات العلاقة.



ويأتي تعاون زين مع وزارة النقل في إطار شراكاتها المستمرة مع مؤسسات القطاع العام، التي تحرص من خلالها على تسخير إمكاناتها لخدمة مختلف القضايا المجتمعية وفي كافة المجالات، إضافة إلى دور منصة زين للإبداع في اكتشاف الأفكار الريادية التي تساهم في إيجاد حلول مبتكرة لمختلف المشاكل وفي كافة القطاعات.

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وبيّنت منصة زين للإبداع من خلال الإعلان الرسمي الذي نشرته على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن التسجيل بالهاكاثون يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 19 تشرين الثاني ويستمر حتى 29 تشرين الثاني 2021، كما أن الهاكاثون سيستمر على مدار 10 أيام، وسيحصل مقدمو أفضل ثلاثة أفكار على مكافآت نقدية مقدّمة من منصّة زين للإبداع (ZINC) بقيمة 6 آلاف دينار أردني، ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل بالهاكاثون والاطلاع على شروط وأحكام التقديم والمشاركة من خلال الرابط: (https://forms.gle/HCWYNH9B6nT33QoP8).

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