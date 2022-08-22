وصول هاتف HONOR X7 الجديد كلياً مع بطارية ضخمة وشاشة كبيرة للمنافسة بقوة في السوق

الوكيل الإخباري - تؤدي الهواتف المحمولة مهام كبيرة فهي تعمل كمَحافظنا، ومنبه، وسائل للتواصل، وبوابات الأخبار الخاصة بنا وغير ذلك الكثير، ومن نواح كثيرة، أصبحت حياتنا تتمحور حول أجهزتنا. مع استخدام جيل اليوم لهواتفهم الذكية بشكل دائم للبقاء على اتصال، الدردشة مع الأصدقاء، اللعب، مشاهدة الأفلام، العمل والدراسة، أصبح أداء البطارية الممتاز، والشاشة الكبيرة لتعزيز تجربة الاستخدام اليومية، أهم ميزات يطلبها العديد من المستخدمين عند البحث عن هاتف ذكي موثوق به يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.

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أطلقت HONOR مؤخراً هاتف HONOR X7 الجديد وهو هاتف مثالي للمستخدمين الذين يطالبون بمزيد من القوة للعمل والدراسة والترفيه ويستهدف المحترفين والطلاب الذين يستخدمون هواتفهم كأداة حيوية للترفيه والبقاء في نفس الوقت على اتصال بأصدقائهم وعائلاتهم. يتميز HONOR X7 الجديد ببطارية طويلة الأمد للإنتاجية طوال اليوم، مع تقديم تجربة ترفيهية غامرة وجودة فائقة بسعر مقبول.

بطارية بسعة عالية لاتصالات طويلة الأمد

تم تجهيز HONOR X7 ببطارية 5000 ميللي امبير مميزة، استجابة لاحتياجات الجيل الحالي، والتي توفر عمر بطارية طويل للغاية يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديوهات عبر الإنترنت أو 49 ساعة من المكالمات الهاتفية من خلال عملية شحن واحدة2.توفر سعة البطارية الكبيرة هذه تجربة مستخدم أكثر ملاءمة، مما يضمن للمستخدمين القدرة على العمل خلال يومهم دون القلق بشأن فقدان هواتفهم الذكية طاقتها.



يتميز HONOR X7 بشحن سلكي سريع بقوة 22.5 واط من HONOR، ويدعم ثلاث ساعات من تشغيل الفيديوعبر الإنترنت 3بعد شحنه لمدة 10 دقائق فقط، مما يسمح للمستخدمين بشحن أجهزتهم بسرعة تصل إلى% 40 في 20 دقيقة فقط، مما يتيح لهم بإرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء باستمرار أو التسوق عبر الإنترنت أو اللعب أو مشاهدة الفيديو أثناء التنقل.

تجربة مشاهدة غامرة مع تجربة حمل سهلة ومريحة

من أجل توفير راحة أكبر للمستخدمين، هاتف HONOR X7 هو الهاتف الوحيد في هذاالنطاق الذي تم تصميمه بجسم منحني بزاوية 47 درجة4، ويأتي بسماكة 8.62 ملم5 ويزن 198 جرامًا6 فقط، مما يوفر للمستهلك الشعور بالراحة، سهولة إمساكه والحصول على تجربة استخدام رائعة.



يتميز HONOR X7بتصميم شاشة العرض الكاملة بحجم 6.74”7، وهي ميزة واضحة وعامل مميز في المنافسة والتي تقدم تجربة ترفيهية غامرة ومشاهدة مذهلة، مثالية لمشاهدة الأفلام أو تصفح الصور أو الألعاب.تقدم شاشة FHD+ الكبيرة ألوانًا طبيعية مع تدرجات ملحوظة، إلى جانب مستويات سطوع مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، من أجل تقديم تجربة أفضل، يتميز HONOR X7 بمعدل تحديث ديناميكي يصل إلى 90 هرتز8، لتوفير تجربة تصفح أكثر سلاسة بشكل ملحوظ ورسوم متحركة مرئية محسّنة، تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة أكثر واقعية على الشاشة.



تصميم فائق الجمال وجودة موثوقة

مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الجودة الفائقة لـ HONOR، تم تصميم HONOR X7لتأمين للمستخدمين تجربة أكثر من استثنائية. كما تم اختبار HONOR X7 بدقة عبر سيناريوهات مختلفة، مما يضمن للمستخدمين الاستمتاع بهاتف جدير بالثقة ورفيق طويل الأجل لدعم احتياجاتهم اليومية لمدة طويلة تصل إلى 36 شهرًا9.يوفر HONOR X7 تجاوب كبير لشاشة اللمس، حيث يعمل بكامل طاقته بعد 800,000 لمسة شاشة، مما يضمن عدم قلق المستخدمين أبدًا بشأن أداء أبطأ عند اللعب مع الأصدقاء. يعمل مستشعر بصمة الأصبع بكفاءة ويضمن للمستخدمين إمكانية إيقاظ الهاتف من وضع الاستعداد حتى 100,000 مرة.



السعر والتوافر

تم تصميم HONOR X7للمتألقين دائماً، وهو متوفر بلونين مذهلين: الفضي التيتانيوم واللون الأزرق المحيطي.

ابتداءً من 20 وحتى 23 أغسطس، يمكن للمستهلكين شراء هاتف HONOR X7الجديد من خلال أقرب متجر بسعر139 دينار أردني (4 جيجابايت + 128 جيجابايت) والحصول على هدية حصرية وهي سماعات HONOR Choice Earbuds.





