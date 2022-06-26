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الأحد، 26-06-2022 10:35 ص

وضعنا أيدينا على هاتف HUAWEI nova Y70 الجديد المتوفّر حاليًا في الأردن وهذا هو سبب اعتقادنا بأنه وحش الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية

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الوكيل الإخباري - تشتهر سلسلة هواتف Huawei nova Y بتقديم بعض الميزات القوية التي تُرى في الغالب على الهواتف الذكية الرائدة أو الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة إلى الفئة الابتدائية. تم تصميم هذه الهواتف الذكية لتزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى تجربة هاتف ذكي قوية بسعر أكثر ملاءمة. وأحدث إضافة إلى هذه السلسلة هو هاتف HUAWEI nova Y70 من الفئة الابتدائية من هواوي مع أطول عمر للبطارية، والذي يستمر في التقليد نفسه، ويجلب لنا بطارية 6000 ميللي أمبير مع تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، وشاشة HUAWEI FullView الكبيرة والرائعة مقاس 6.75 بوصة، وإعداد كاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل، ومساحة تخزين كبيرة بسعة 128 جيجابايت. ويأتي هذا الهاتف بثلاثة ألوان، هي: Pearl White، وCrystal Blue، وMidnight Black، وهو متوفّر حاليًا في الأردن.
من عمر البطارية القوي إلى نسبة الشاشة العالية، يتألّق هاتف HUAWEI nova Y70 بمزيج من الميزات المثيرة والمبتكرة التي تلبي احتياجات المستخدم، مما يمنحه جهازًا عمليًا وعالي الجودة مع مساحة للترفيه اللامتناهي. لقد وضعنا أيدينا على هذا الهاتف الذكي الجديد، وهذا هو سبب اعتقادنا بأنه وحش الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية.

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بطارية طويلة الأمد وتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي

 
توفر البطارية الكبيرة بسعة 6000 ميللي أمبير في هاتف HUAWEI nova Y70 طاقة لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة، كما يسمح عمر البطارية القوي بثمانية مجالات استهلاك محسّنة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الفريدة من هواوي لتوفير الطاقة. علاوة على ذلك، يدعم الهاتف تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، والتي تتيح تشغيل الفيديو لمدة ثلاث ساعات متواصلة بعد شحن لمدة عشر دقائق فقط. يوفر هذا الوقت للمستخدمين، ويسمح لهم باستخدام أجهزتهم بشكل أكبر، ويمنعهم من القلق بشأن طاقة البطارية أثناء تواجدهم خارج المنزل، كما أنه يوفر لهم وقتًا طويلًا للترفيه عند السفر أو التنقل أو مجرد الاسترخاء.

 

شاشة عرض كاملة بمساحة أكبر للمشاهدة


يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 6.75 بوصة، وهي شاشة أكبر من الطرازات السابقة. مع الشاشة الجديدة، يمكنك بسهولة مشاهدة المحتوى بحجم أكبر، سواء كان ذلك من خلال بث مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب أو مشاهدة الصور. تصميم الشاشة نفسها أنيق وبسيط، مع شق ضيق لتحقيق أقصى استفادة من شاشة هاتفك المحمول. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشاشة للجسم عالية جدًا وتبلغ 90.26%، مما يمنح المستخدمين تجربة بصرية مُثرية وغامرة.


تمنحك الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي خيارات لالتقاط صور عالية الجودة

 
تتيح الكاميرا الثلاثية المزودة بالذكاء الاصطناعي الموجودة على هاتف 

HUAWEI nova Y70 تصويرًا قويًا وعالي الجودة مباشرة من هاتفك الذكي. تتكون الكاميرا الثلاثية من كاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية 120 درجة عريضة للغاية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل. تتيح الكاميرا الرئيسية مزيدًا من الضوء في الصور، مما يعزز جودة الصور وإعدادها. مع هذه الكاميرا، لن يفسد شعاع الضوء صورتك، وهي رائعة لالتقاط الصور الشخصية والمناظر الطبيعية. تعد الكاميرا ذات عدسة التصوير العريضة جدًا مثالية لإضافة جميع أصدقائك في صورة جماعية؛ نظرًا لأن الزاوية الواسعة تسمح بمزيد من المحتوى في الإطار. تعمل كاميرا العمق على تعتيم خلفية الصورة للحفاظ على التركيز على الموضوع من خلال التصوير ثلاثي الأبعاد والعمق الدقيق. مع الكاميرا الثلاثية، لديك خيارات متعددة لميزات الكاميرا على هاتفك لإنتاج صور أكثر ديناميكية وتركيزًا وعالية الجودة.


مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت

 
يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات التلفزيونية، و13000 أغنية، وأكثر من 60 فيلمًا. وإذا احتاج المستخدمون إلى مزيد من السعة التخزينية لجميع المحتويات المفضلة لديهم، يدعم الهاتف تركيب بطاقة MicroSD بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. علاوة على ذلك، ستساعد تقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS في تنزيل المحتوى بسرعة وسهولة. مع هذه السعة التخزينية الكبيرة، لا داعي للقلق بشأن التقاط الكثير من الصور أو تنزيل الكثير من ألبومات الموسيقى.
متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن
يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة واستكشافها، وإيجادها، وتنزيلها.


في حين أن كل هذه الميزات رائعة من تلقاء نفسها، إلا أنها تجتمع في هاتف HUAWEI nova Y70 الرائع ببطارية موثوقة مع تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge وشاشة عرض كبيرة، وكاميرا رائعة، ومساحة تخزين واسعة. ومعًا، تجعل هذه الميزات هذا الهاتف أحد أكثر الهواتف الذكية أناقة من الفئة الابتدائية التي يمكنك الحصول عليها اليوم في الأردن.


يتوفر هذا الهاتف الذكي في الأردن حاليًا بسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن سماعة الأذن HUAWEI USB Type-C. ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة. ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وسيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.

 




 

 


 

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