20.1 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري و ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 26%

الوكيل الاخباري -

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أعلن كابيتال بنك، في بيان صحفي أصدره اليوم عن تحقيق نمو في صافي الدخل التشغيلي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 26%، ونمواً في إجمالي موجوداته بنسبة 28٪ وبارتفاع مقداره 618 مليون دينار.وأرجع البيان، أسباب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو مصادر التمويل وخاصة ودائع العملاء التي ارتفعت بنحو 313 مليون دينار وبنسبة 24٪. كما نمت محفظة قروض البنك بمقدار 333 مليون دينار وبنسبة 31 %.وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 20.1 مليون فيما بلغت إجمالي أرباحه بعد الضريبة22.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام 2019, بانخفاض مقداره 11% وذلك نظرا لاستراتيجية البنك للتحوط من الازمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19.وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم: "كان لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي الذي يشهد نموه تباطؤاً في حد ذاته حتى قبل ظهور الفيروس، تأثيرات ثقيلة وباهظة على النمو العالمي وسوقي النفط والعمل وتجارة السلع والخدمات الدولية، والدول العربية ومن ضمنها الأردن لم تكن بعيدة عن هذه التأثيرات السلبية"، مشيراً إلى أن كابيتال بنك وبفضل سياسته الحصيفة تمكن من احتواء تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على أعماله كما ساهم بفعالية في تخفيف الأثر على القطاعات المتضررة والفئات الهشة.وحول أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، اضاف السالم إلى أن البنك حقق العديد من الإنجازات خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وقع قبيل منتصف أيلول الماضي، اتفاقية "خطاب نوايا" غير ملزمة وحصرية، للاستحواذ على الأعمال المصرفية لفروع بنك عودة اللبناني في الأردن والعراق وشراء موجوداتها ومطلوباتها، موضحاً أن البنك حصل على الموافقة المبدئية على عملية الاستحواذ من البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي.وعلى صعيد استراتيجيات و جهود البنك المستمرة في تطوير خدماته والتحول الرقمي أشار الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول إلى أنه تم إطلاق خدمة التشات بوت iCa على الفيسبوك ومن ثم على واتساب، حيث يعتبر كابيتال بنك أول بنك يقدم خدمات مالية من خلال هذه المنصات، مبيناً أن البنك يعمل على تطوير حزمة من المنتجات والخدمات البنكية التي تستهدف عملائه في قطاع التجزئة.وأوضح الغول، أن شركة كابيتال للاستثمارات قامت بإطلاق تطبيق Forex لتمكين عملائها من التداول بالعملات الأجنبية. ومن جانب آخر، كابيتال بنك كان من أوائل البنوك الأردنية التي شاركت ودعمت مبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض التي أطلقها البنك المركزي الأردني بهدف تمكين المهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بشروط وكلف ميسرة في ضوء تأثر أعمالها بتبعات جائحة كورونا. هذا إلى جانب توقيعه العديد من الاتفاقيات مع بنوك دولية لدعم هذه القطاعات.