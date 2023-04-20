26.1 مليون دينار الأرباح الصافية لمجموعة كابيتال بنك في الربع الأول من العام الجاري

الوكيل الإخباري - ارتفعت صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك من الاعمال الاعتيادية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 34% لتصل إلى 26.1 مليون دينار، مقابل 19.5 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة.

وجاء إعلان النتائج المالية للمجموعة، بعد يوم من قرار للنائب العام في الأردن برد الدعوى المقدمة من طلال أبو غزالة حول ودائعه في بيروت، ومنع محاكمة كل من بنك المال الاردني وبنك سوسيته جنرال/الاردن، في قرار قطعي غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية، سندا لأحكام القانون.

وبحسب النتائج المالية، حافظت مجموعة كابيتال بنك على أداء مالي قوي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي تمثل بارتفاع إجمالي موجودات المجموعة مع نهاية شهر آذار بنسبة 25% لتصل إلى 7.5 مليار دينار، مقابل قرابة 6 مليارات دينار لذات الفترة من العام 2022.

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وارتفع صافي الدخل الاجمالي للمجموعة بنسبة 68% ليصل إلى 69 مليون دينار، مقابل 41 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً نسبته 10.4% لتصل إلى 5.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.9 مليار دينار في نهاية عام 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم: "واصلت مجموعة كابيتال بنك مسار نموها التصاعدي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث أظهرت المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة مستوى جيد من الأداء، مما يؤكد قوة ومتانة وضعها المالي، وقدرتها على تحقيق عوائد مالية طويلة الأمد تلبي تطلعات مساهميها، وتعزز مكانة المجموعة وريادتها في السوق المصرفي الأردني والإقليمي".



وكان السالم قد وضع مجلس إدارة المجموعة بصورة القرار القضائي المتعلق بقضية طلال أبو غزالة وودائعه في بيروت، والذي وصل إلى نتيجة مفادها بأن النزاع ينحصر بين أبو غزالة وبنك سوسيته جنرال (لبنان)، ولا يوجد أي رابط قانوني ما بين بنك المال الأردني (كابيتال بنك) بصفته الشركة الدامجة والخلف القانوني لبنك سوسيته جنرال (الأردن) الشركة المندمجة ووديعة طلال أبو غزالة في لبنان.

وأضاف السالم:" إن النتائج المالية المتميزة تأتي ترجمة لاستراتيجية المجموعة الطموحة وطويلة المدى للنمو والتي تتمحور أهدافها حول تعظيم المنجزات والبناء عليها"، لافتاً إلى أن هذه النتائج المتميزة تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين الأداء المالي للمجموعة ولتحقيق أهدافها الموضوعة.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، فقد ارتفعت صافي أرباح المصرف الأهلي العراقي بعد الضرائب بنسبة 151% لتصل إلى 8.9 مليون دينار أردني في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت إجمالي أصول المصرف بنسبة 42% لتصل إلى 1.7 مليار دينار مع نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وحققت شركة كابيتال للاستثمارات أيضاً ارتفاعاً في أرباحها الصافية بنسبة بلغت 10% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.5 مليون دينار.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داود الغول، أن المجموعة واصلت أداءها المالي المتميز خلال الربع الأول من العام الجاري، وتم ترجمته من خلال المؤشرات المالية الإيجابية والقوية سواء على صعيد الأرباح المتحققة، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي للمجموعة من عملياتها الاعتيادية بنسبة 83% أو على صعيد زيادة حجم الأصول، إضافة إلى نسبة كفاية رأس المال للمجموعة والتي كانت أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغة نسبته 14.25%.



واحتلت مجموعة كابيتال بنك المرتبة 50 ضمن أكبر البنوك في الشرق الأوسط من حيث قيمتها السوقية التي بلغت 915 مليون دولار لعام 2023، وذلك وفق قائمة نشرتها مجلة فوربس مؤخراً.