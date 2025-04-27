271 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2025 وبنسبة نمو 7%

الوكيل الإخباري- حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام 2025، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 271 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 252.8 مليون دولارأمريكي كما في 31 أذار 2024 محققة نموا بنسبة 7%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار امريكي.

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وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 72.7 مليار دولار امريكي وبنسبة 6 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل الى 39.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 37.1 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7 % لتبلغ 53.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 49.8مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق.



وتعليقاً على هذه النتائج صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن مواصلة البنك العربي تحقيق أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام 2025 في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية وتطورات جيوسياسية يثبت قدرة البنك على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات من خلال نموذج أعماله المرن والمتنوع والمرتكز على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي.

وأكد المصري بان البنك يعمل ضمن منظومة مدعومة بقاعدة رأسمالية متينة، وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة، ونجاعة في إدارة المخاطر. كما أعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار بتحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه مستنداً الى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة.



من جهتها أوضحت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي بأن أرباح مجموعة البنك العربي تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في اجمالي الدخل بنسبة 4%، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة.

وأكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات.



ومن جهة أخرى فقد استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74 %، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.2 % وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني.



وأكدت الصادق على الدور الريادي والمتفوق الذي يقوم به البنك على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات العملاء وتوفر خدمة متميزة عبر مختلف القطاعات.