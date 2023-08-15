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الثلاثاء، 15-08-2023 10:37 ص

OPPO تحقق إنجازات بارزة في السوقين الصيني والعالمي للهواتف الذكية مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مع تفوّق مميز لهاتف "Find N2 Flip"

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الوكيل الإخباري - تمكنت شركة OPPO - العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية - من تحقيق إنجازات  استثنائية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بأداء متميز من سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Find N2 وسلسلة Find X6 حيث احتلت المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية الصيني والرابعة عالمياً..

وبحسب بيانات نشرتها شركة Canalys، حظيتOPPO  بحصة ملحوظة من سوق الهواتف الذكية العالمي بلغت 10%مع نهاية الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وبلغ حجم شحناتها 51.9 مليون وحدة. ولم تقتصر نجاحاتها على ذلك فقط، بل امتلكت الشركة نصيباً كبيراً من سوق الهواتف الذكية الصيني، حيث بلغت حصتها 18% خلال نفس الفترة، مما قوَّى مكانتها كعلامة تجارية رائدة في السوق الصيني.

ولعل أحد أسباب  تفوق أداء OPPO إلى نجاح هواتفها الذكية القابلة للطي ،إذ شهدت هذه الفئة نمواً سريعاً مع استمرار تطوير إمكانياتها المبشرة للمستقبل. وبحسب شركة Counterpoint Research، من المتوقع أن تشهد شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي نمواً مركباً ملحوظاً بنسبة 114% بين عامي 2019 و 2025، وقد تصل ذروتها بزيادة أربع مرات في الشحنات بين عامي 2022 و 2025 لتصل إلى 55 مليون وحدة. وجدير بالذكر أن شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية (OEMs)، بما فيها OPPO، كانت سبّاقة في استغلال سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، مما ساهم في تمكين الصين من التصدر عالمياً حيث حققت حصة 26% من السوق في عام 2022.

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وتؤكد تحليلات Canalys الحديثة أن OPPO تتصدر السوق في قطاع الهواتف القابلة للطي، حيث سيطرت الشركة بشكل واضح على  سوق هذه الفئة من الهواتف في الصين في الربع الأول من 2023 بحصة سوقية بلغت 31%، مما يعزز مكانتها الرائدة في هذا القطاع المزدهر.
ووفقا لبيانات  Counterpoint، المتعلقة بالمنتجات، حقق هاتف OPPO "Find N2 Flip" أداءً ممتازًا، حيث شكل 15% من مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين من يناير إلى مايو 2023،، أما "Find N2 Flip"
فيتميز بأنه أول هاتف رأسي قابل للطي يتمتع بشاشة غطاء واسعة، وتم تصميمه بعناية ليتناسب مع الاستخدام اليومي والمهام العملية. ويأتي هذا الابتكار بميزات عدة أبرزها؛ تقليل التجعد المرئي، وأداء البطارية الممتاز، وتصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وقد أسهمت هذه المميزات وغيرها الكثير في جعل OPPO العلامة الرائدة في مجالها.

وإلى جانب النجاح الكبير الذي حققته سلسلة هواتف "Find N2 Flip" لعبت الابتكارات الفريدة في سلسلة هواتف"، دوراً كبيراً في دعم الأداء المتميز لـ OPPO في سوق الهواتف القابلة للطي. حيث ارتفعت حصتها في هذا السوق من 5% في الربع الأول من 2022 إلى 13% في الربع الأول من 2023، وفقًا لتحليلات Canalys.

 




تواصل شركة OPPO التمسك بريادتها في استثمار سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، بهدف تعزيز تجربة المستخدم من خلال التفاني المستدام في مجال الابتكار التكنولوجي.

 




 

 


 

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