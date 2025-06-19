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الحزن يعمّ لواء عين الباشا بعد وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس

الحاج علي جبر أبو ناموس "أبو يوسف" رحمه الله
الحاج علي جبر أبو ناموس "أبو يوسف" رحمه الله
 
الخميس، 19-06-2025 07:58 ص
الوكيل الإخباري-   أُعلن اليوم الخميس عن وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس،(أبو يوسف)، أحد وجوه الخير وأهل الفجر في لواء عين الباشا، عن عمرٍ ناهز الثمانين عامًا، بعد حياة حافلة بالطاعة والعمل الصالح، تميز فيها بحُسن الخلق والسمعة الطيبة.اضافة اعلان


وسادت مشاعر الحزن والأسى في أوساط أهالي اللواء، حيث كان الفقيد معروفًا بدماثة خلقه، ومواظبته على صلاة الجماعة، وحرصه على الخير.

ومن المقرر أن يُشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد غزة هاشم في البقعة، إلى مقبرة موبص.

وتُقبل التعازي للرجال في قاعة مسجد البر والإحسان، وللنساء في منزل الفقيد في عين الباشا، على أن تستكمل أيام العزاء في اليومين التاليين بعد صلاة العصر.
 
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الحاج علي جبر أبو ناموس "أبو يوسف" رحمه الله

نعـي فـاضل الحزن يعمّ لواء عين الباشا بعد وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس

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