الحزن يعمّ لواء عين الباشا بعد وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس

وسادت مشاعر الحزن والأسى في أوساط أهالي اللواء، حيث كان الفقيد معروفًا بدماثة خلقه، ومواظبته على صلاة الجماعة، وحرصه على الخير.
ومن المقرر أن يُشيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد غزة هاشم في البقعة، إلى مقبرة موبص.
وتُقبل التعازي للرجال في قاعة مسجد البر والإحسان، وللنساء في منزل الفقيد في عين الباشا، على أن تستكمل أيام العزاء في اليومين التاليين بعد صلاة العصر.
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