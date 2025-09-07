الإعلامي الأردني الكبير فخري العكور في ذمة الله

واضافت : " لقد فقدنا برحيله زميلاً عزيزاً ورجلاً نبيلاً ترك أثراً طيباً في مسيرته الإعلامية والوطنية " .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
