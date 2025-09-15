الفاضلة رولا عبد العاطي زوجة سميح الوكيل في ذمة الله

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
بمزيد من الحزن والأسى ينعى آل الوكيل وآل عبد العاطي وعموم الأهل والأقارب المرحومة بإذن الله تعالى رولا غالب عبد العاطي زوجة السيد سميح الوكيل التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاثنين.
وسيوارى جثمانها الطاهر الثرى بعد صلاة العصر اليوم الاثنين الموافق 15/9/2025، في مقبرة سحاب الجديدة، حيث سيُشيع من مسجد سحاب الكبير.
تُقبل التعازي للرجال لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة العصر حتى الساعة العاشرة مساءً، في منزل الشقيق الأكبر لزوج المرحومة، الحاج أبو فراس – سحاب / الحي الغربي – امتداد شارع الدفاع المدني، بالقرب من مدرسة سعد بن أبي وقاص.
تُقبل التعازي للنساء في منزل زوج المرحومة الكائن مقابل مدرسة سحاب الأساسية للبنين.
نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
