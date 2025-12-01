والدة النائب حابس سامي الفايز في ذمة الله

إيمانا بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى
الشيخة هيجر مناع ابو العماش العدوان (ام محمد )
ارملة المرحوم الشيخ سامي مثقال الفايز
والدة النائب حابس سامي الفايز
والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين الموافق1-12-2025
وسيتم الصلاة عليها يوم الاثنين بعد صلاة العصر في مسجد الشيخ مثقال الفايز والدفن في مقبرة العائلة في ام العمد
هذا وسيقبل العزاء للرجال في ديوان الشيخ مثقال باشا الفايز – الكائن في ام العمد
والنساء في منزل ابنها حابس سامي الفايز
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
-
