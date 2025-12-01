الإثنين 2025-12-01 04:47 م

والدة النائب حابس سامي الفايز في ذمة الله

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الإثنين، 01-12-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري- "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي" جَنَّتِي

اضافة اعلان


إيمانا بقضاء الله وقدره  انتقلت إلى رحمة الله تعالى 

 الشيخة هيجر مناع ابو العماش العدوان (ام محمد )
ارملة المرحوم الشيخ سامي مثقال الفايز
والدة النائب حابس سامي الفايز 

والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين الموافق1-12-2025 

وسيتم الصلاة عليها يوم الاثنين بعد صلاة العصر في مسجد الشيخ مثقال الفايز والدفن في مقبرة العائلة في ام العمد 
هذا وسيقبل العزاء للرجال في ديوان الشيخ مثقال باشا الفايز   – الكائن في ام العمد 
والنساء في منزل ابنها حابس سامي الفايز 


وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات مجتمعية ورياضية

أخبار محلية العيسوي: الأردن يمضي بقيادة الملك في مسارات التحديث الشامل لبناء وطن قوي يليق بأبنائه

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد- اسماء

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالسفراء عبيدات والردايدة وسمارة

توضيح هام من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده حول العطل التقني العالمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تطلق فروع "المنصة" في الكرك والطفيلة ومعان

أعضاء المجلس الدولي للتمور

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

المفرق

أخبار محلية استثمار جديد بالمنطقة التنموية في المفرق

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية تجديد الاعتماد الدولي للمجلس التمريضي الأردني حتى 2029

غا

فيديو منوع حلّ لمشكلة تنقيط المياه من المكيّف



 
 





الأكثر مشاهدة