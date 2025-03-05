ارتفاع صادرات صناعة عمان 19% بالشهرين الماضيين

الوكيل الإخباري- ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين بنسبة 19 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها تحافظ على وتيرة صعودها الذي بدأ منذ مطلع العام الحالي.

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وحسب معطيات إحصائية لصناعة عمان، وصلت صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى 1.102 مليار دينار مقابل 926 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الشهرين الماضيين باستثناء قطاعي الصناعات العلاجية واللوازم الطبية والخشبية والأثاث حيث انخفضت بنسبة 28.5 و 19.7 بالمئة على التوالي.



كما ارتفعت صادرات القطاعات الصناعية الثمانية الفرعية الأخرى بنسب متفاوتة كان أغلاها قطاع الصناعات الإنشائية الذي زاد بنسبة 105.5 بالمئة وأقلها التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 5.7 بالمئة.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي مسجلة ما قيمته 638 مليون دينار.



وحسب المعطيات سجلت صادرات صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين إلى سوريا ارتفاعا بنسبة 276.8 بالمئة، لتبلغ 44 مليون دينار، مقابل 11 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2024.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 537 مليون دينار، تلاها الدول الآسيوية غير العربية 215 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية نحو 207 ملايين دينار.



وبلغت صادرات صناعة عمان لدول الاتحاد الأوروبي خلال الشهرين الماضيين نحو 56 مليون دينار ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 43 مليون دينار والدول الإفريقية نحو 28 مليون دينار وبلدان أخرى بقيمة 14 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 226 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 210 ملايين دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 193 مليون دينار.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 167 مليون دينار والجلدية والمحيكات 94 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 72 مليون دينار.



وتوزعت بقية صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 53 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نحو 44 مليون دينار والإنشائية نحو 40 مليون دينار والخشبية والأثاث بقيمة 3 ملايين دينار.