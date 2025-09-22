ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن بحسب التسعيرة الثانية

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة، فقد بلغ سعر بيع الغرام من عيار 21 "الأكثر طلباً بين المواطنين" 75.8 ديناراً وسعر الشراء 73.3 ديناراً.
