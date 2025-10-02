الحكومة تقترض 215 مليون دولار كسندات خزينة

الوكيل الإخباري- اقترضت الحكومة أمس الأربعاء، 215 مليون دولار عبر طرحها لسندات خزينة من خلال البنك المركزي الأردني.

ووفقًا لتفاصيل الاقتراض، فقد اقترضت الحكومة 215 مليون دولار على أن يتم تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم البدء بتسديد هذا الاقتراض من تاريخ اليوم وحتى 2030.