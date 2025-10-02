الخميس 2025-10-02 11:38 ص
 

الحكومة تقترض 215 مليون دولار كسندات خزينة

البنك المركزي الأردني
الوكيل الإخباري-   اقترضت الحكومة أمس الأربعاء، 215 مليون دولار عبر طرحها لسندات خزينة من خلال البنك المركزي الأردني.

ووفقًا لتفاصيل الاقتراض، فقد اقترضت الحكومة 215 مليون دولار على أن يتم تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم البدء بتسديد هذا الاقتراض من تاريخ اليوم وحتى 2030.


وبحسب تفاصيل نتائج المزاد، سيتم تسديد قيمة الاقتراض بفائدة مقدارها 5.75%.

 
 
