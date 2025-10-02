الخميس 2025-10-02 11:38 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الخميس، 02-10-2025 10:30 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كمية الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الخميس، 2677 طنًا، حيث بلغت كميات الخضار 1914 طنًا، والفواكه 557 طنًا، والورقيات 206 أطنان.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، البصل الناشف بين 20 و30 قرشًا، البطاطا بين 20 و35 قرشًا، البندورة بين 10 و35 قرشًا، الجزر بين 40 و60 قرشًا، الخيار بين 30 و50 قرشًا، الزهرة بين 25 و65 قرشًا، الليمون بين 70 و150 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشًا.
 
 
