تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، البصل الناشف بين 20 و30 قرشًا، البطاطا بين 20 و35 قرشًا، البندورة بين 10 و35 قرشًا، الجزر بين 40 و60 قرشًا، الخيار بين 30 و50 قرشًا، الزهرة بين 25 و65 قرشًا، الليمون بين 70 و150 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشًا.
