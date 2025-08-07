ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الاردن بالتسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب الذهب بمقدار 40 قرشا للغرام.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 68.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.50 لجهة الشراء.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.70 و61.10 دينارا و.46.4 دينارا على التوالي.