الاحتياطيات الأجنبية تنمو 5% مقارنة بنهاية العام 2024

ووصلت قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب، قرابة 5.453 مليار دينار، مرتفعا من 4.257 مليار دينار، بنهاية عام 2024، وبنسبة وصلت إلى 28%، وهي النسبة التي بلغت قرابة 33%، بالمقارنة مع تموز من العام الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
68.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد
-
الجغبير : الصناعة الأردنية الأولى إقليميًا في مساهمتها بالناتج المحلي
-
صناعة الأردن: أسعار الزي المدرسي أقل من الأعوام الماضية
-
تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة
-
شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن السبت
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة