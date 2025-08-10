الاحتياطيات الأجنبية تنمو 5% مقارنة بنهاية العام 2024

الوكيل الإخباري- نمت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 5%، بنهاية شهر تموز الماضي، مقارنة بنهاية عام ألفين 2024، فيما زادت نحو 2.936 مليار دينار، مقارنة بـ7 شهور من العام الماضي.

