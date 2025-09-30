البنك المركزي: ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 36.4%

واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 61.8% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 35.6% من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بما نسبته 26.0% من إجمالي التدفقات، تلتها البحرين (4.8%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (2.8%)، أما الدول العربية الأخرى فتصدرت العراق بما نسبته 12.1% من إجمالي هذه الاستثمارات.
-
