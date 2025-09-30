الثلاثاء 2025-09-30 05:17 م
 

البنك المركزي: ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 36.4%

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الثلاثاء، 30-09-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-    أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 1,050.0 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة نمواً بنسبة 36.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2024، والذي سجل 769.8 مليون دولار او ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 61.8% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 35.6% من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بما نسبته 26.0% من إجمالي التدفقات، تلتها البحرين (4.8%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (2.8%)، أما الدول العربية الأخرى فتصدرت العراق بما نسبته 12.1% من إجمالي هذه الاستثمارات.

 
 
