البنك المركزي: ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 36.4%

الوكيل الإخباري- أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 1,050.0 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة نمواً بنسبة 36.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2024، والذي سجل 769.8 مليون دولار او ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

اضافة اعلان