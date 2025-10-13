البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.
-
أخبار متعلقة
-
14.5 مليار دينار قيمة حركات خدمة "كليك" حتى نهاية أيلول الماضي
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
قيمة حركات الدفع عبر "إي فواتيركم" تصل إلى 11.57 مليار دينار منذ بداية العام
-
بورصة عمّان تخترق الحاجز النفسي عند 3100 نقطة
-
"الزراعة" تبدأ بيع بذار القمح والشعير للمزارعين
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال 8 أشهر
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت