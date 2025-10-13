البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

الوكيل الإخباري- أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 وذلك بهدف تقديم تقييم شامل لوضع القطاع المالي والاقتصادي الكلي في الأردن، مع تحليل المخاطر والفرص التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي بشكل عام في الأردن.

