الجمعة 2025-04-18 07:30 م
 

الذهب المغشوش ينتشر في الأردن.. ونقابة الصاغة تحذر

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تعبيرية
 
الجمعة، 18-04-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري- دعت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات المواطنين إلى تجنب شراء المسكوكات الذهبية بجميع أنواعها، مثل الليرات الإنجليزية والرشادية والأونصات، من المحلات التي لا تحمل دمغة دائرة المواصفات والمقاييس الرسمية بختم الليزر المعتمد.

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وأكدت النقابة أن وجود أختام غير رسمية مثل (K21) يثير الشكوك حول نقاء العيار، محذرة من التعامل مع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وشددت النقابة على أهمية الشراء من مصادر موثوقة، والتأكد من وجود الدمغة الرسمية لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب الأردني.

 
gnews

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