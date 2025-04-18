الذهب المغشوش ينتشر في الأردن.. ونقابة الصاغة تحذر

وأكدت النقابة أن وجود أختام غير رسمية مثل (K21) يثير الشكوك حول نقاء العيار، محذرة من التعامل مع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشددت النقابة على أهمية الشراء من مصادر موثوقة، والتأكد من وجود الدمغة الرسمية لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب الأردني.
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