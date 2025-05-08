قفزة في الصادرات الأردنية لأميركا .. أرقام غير مسبوقة

12:17 م

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الوكيل الإخباري- نمت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شباط الماضي من العام الحالي، بنسبة 8 بالمئة، وصولاً إلى 365 مليون دينار، مقابل 338 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. اضافة اعلان





وبحسب الأرقام المستندة إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شباط الماضي فائضًا مقداره 151 مليون دينار.



أما عن مستوردات المملكة من السوق الأميركي، فقد بلغت لنفس الفترة نحو 214 مليون دينار، مقابل 203 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.4 بالمئة.



وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لنفس الفترة ليبلغ 579 مليون دينار، مقابل 541 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.



وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية في:

الألبسة وتوابعها

الأسمدة والمنتجات الكيماوية

مستحضرات الصيدلة

الحلي والمجوهرات

المنتجات الغذائية والحيوانية

خدمات التكنولوجيا المعلوماتية

الصناعات الهندسية

بينما تتمثل مستوردات المملكة من أميركا في:

المنتجات المعدنية

معدات النقل

الآلات والأجهزة الكهربائية

الحبوب

المنتجات الكيماوية

الأجهزة الطبية

منتجات صناعة الأغذية

المنتجات الحيوانية

الأثاث ومصنوعات الحديد

الألبسة المستعملة

الزيوت والدهون النباتية

الخشب ومصنوعاته



يُشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وُقعت في تشرين الأول من عام 2000، ودخلت حيّز التنفيذ بالكامل في كانون الثاني عام 2010، وساهمت في رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تُقدّر بنحو 800 بالمئة.



