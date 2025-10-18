السبت 2025-10-18 05:06 م
 

غوغل تغيّر قواعد الأمان.. الأصدقاء مفتاح استرجاع حسابك‎

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة غوغل عن ميزة جديدة تسمى "جهات الاسترجاع الموثوقة" (Recovery Contacts)، تهدف إلى تسهيل استعادة الحسابات عند فقدان كلمة المرور أو إغلاق الحساب.

✅ كيف تعمل الميزة؟
يمكن للمستخدم تعيين أصدقاء أو أفراد موثوقين كمساعدين لاسترجاع الحساب.
عند فشل الطرق التقليدية (مثل البريد الاحتياطي)، يمكن لهؤلاء الأشخاص التحقق من هويتك لمساعدتك في استعادة الوصول.
📌 الميزة متاحة للحسابات الشخصية ويمكن تفعيلها من إعدادات الأمان في حساب غوغل.

📱 تسجيل الدخول برقم الهاتف بدون كلمة مرور
غوغل أيضًا بدأت بطرح ميزة جديدة:
تُمكِّنك من تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المرتبط بحسابك.
بدلًا من إدخال كلمة المرور، يتم استخدام رمز قفل الجهاز القديم لإثبات الملكية.
🔒 الهدف: جعل عملية استعادة الحساب أكثر أمانًا وسلاسة، خاصة على أجهزة أندرويد.

🛡️ توجّه أوسع نحو تعزيز الأمان
هذه الخطوات تأتي ضمن جهود غوغل المستمرة لمواجهة:
الاحتيال الرقمي
اختراق الحسابات
الثغرات الأمنية في طرق الاسترداد التقليدية


وينصح الخبراء بضرورة اختيار جهات موثوقة تمامًا لتجنّب أي إساءة استخدام للميزة.

 

الأكثر مشاهدة