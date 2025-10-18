غوغل تغيّر قواعد الأمان.. الأصدقاء مفتاح استرجاع حسابك‎

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل عن ميزة جديدة تسمى "جهات الاسترجاع الموثوقة" (Recovery Contacts)، تهدف إلى تسهيل استعادة الحسابات عند فقدان كلمة المرور أو إغلاق الحساب.

✅ كيف تعمل الميزة؟

يمكن للمستخدم تعيين أصدقاء أو أفراد موثوقين كمساعدين لاسترجاع الحساب.

عند فشل الطرق التقليدية (مثل البريد الاحتياطي)، يمكن لهؤلاء الأشخاص التحقق من هويتك لمساعدتك في استعادة الوصول.

📌 الميزة متاحة للحسابات الشخصية ويمكن تفعيلها من إعدادات الأمان في حساب غوغل.



📱 تسجيل الدخول برقم الهاتف بدون كلمة مرور

غوغل أيضًا بدأت بطرح ميزة جديدة:

تُمكِّنك من تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المرتبط بحسابك.

بدلًا من إدخال كلمة المرور، يتم استخدام رمز قفل الجهاز القديم لإثبات الملكية.

🔒 الهدف: جعل عملية استعادة الحساب أكثر أمانًا وسلاسة، خاصة على أجهزة أندرويد.



🛡️ توجّه أوسع نحو تعزيز الأمان

هذه الخطوات تأتي ضمن جهود غوغل المستمرة لمواجهة:

الاحتيال الرقمي

اختراق الحسابات

الثغرات الأمنية في طرق الاسترداد التقليدية



وينصح الخبراء بضرورة اختيار جهات موثوقة تمامًا لتجنّب أي إساءة استخدام للميزة.