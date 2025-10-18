غوغل تغيّر قواعد الأمان.. الأصدقاء مفتاح استرجاع حسابك‎

✅ كيف تعمل الميزة؟
يمكن للمستخدم تعيين أصدقاء أو أفراد موثوقين كمساعدين لاسترجاع الحساب.
عند فشل الطرق التقليدية (مثل البريد الاحتياطي)، يمكن لهؤلاء الأشخاص التحقق من هويتك لمساعدتك في استعادة الوصول.
📌 الميزة متاحة للحسابات الشخصية ويمكن تفعيلها من إعدادات الأمان في حساب غوغل.
📱 تسجيل الدخول برقم الهاتف بدون كلمة مرور
غوغل أيضًا بدأت بطرح ميزة جديدة:
تُمكِّنك من تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المرتبط بحسابك.
بدلًا من إدخال كلمة المرور، يتم استخدام رمز قفل الجهاز القديم لإثبات الملكية.
🔒 الهدف: جعل عملية استعادة الحساب أكثر أمانًا وسلاسة، خاصة على أجهزة أندرويد.
🛡️ توجّه أوسع نحو تعزيز الأمان
هذه الخطوات تأتي ضمن جهود غوغل المستمرة لمواجهة:
الاحتيال الرقمي
اختراق الحسابات
الثغرات الأمنية في طرق الاسترداد التقليدية
وينصح الخبراء بضرورة اختيار جهات موثوقة تمامًا لتجنّب أي إساءة استخدام للميزة.
-
أخبار متعلقة
-
خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل
-
"باور بانك" الليثيوم.. لماذا يجب أن تحذرها؟
-
مايكروسوفت تحبط هجمات فدية استهدفت مستخدمي "تيمز"
-
تكاليف أقل.. مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي
-
لمزيد من الراحة.. إعدادات أساسية يجب تغييرها على هواتف "أندرويد"
-
مايكروسوفت تطلق نموذجها الأول لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي MAI-Image-1
-
إنستغرام يفرض قيودا جديدة لحماية المراهقين من المحتوى الضار
-
رغم كثرة الاعتماد عليه.. الباحثون يفقدون الثقة بالذكاء الاصطناعي