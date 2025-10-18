"باور بانك" الليثيوم.. لماذا يجب أن تحذرها؟

الوكيل الإخباري- في ظل الاعتماد اليومي على بنوك الطاقة (Power Banks) لشحن الهواتف والأجهزة، يغفل كثيرون عن المخاطر الحقيقية المرتبطة باستخدام هذه الأجهزة، خاصة تلك التي تعتمد على بطاريات ليثيوم-أيون.

⚠️ مخاطر استخدام بنك الطاقة (Power Bank):

خطر الانفجار والاشتعال:

بسبب بطاريات الليثيوم إذا تعرضت للحرارة أو الشحن الزائد.



أجهزة رديئة الجودة:

بعض الأنواع لا تحتوي على أنظمة حماية، مما يزيد خطر التلف أو التماس الكهربائي.



قيود السفر:

ممنوع في الأمتعة المشحونة بالطائرات، ويسمح فقط بسعة محددة في المقصورة (عادة 100 واط ساعة).



الاستخدام الخاطئ:

مثل تركه في السيارة الحارة، أو شحنه بشكل دائم، أو تعريضه للماء، مما يقلل عمره ويزيد خطره.



✅ نصائح:

استخدم بنوك طاقة من شركات موثوقة.

لا تتركه في الحرارة أو تحت الشحن لفترات طويلة.

تأكد من وجود علامات أمان مثل UL أو CE.