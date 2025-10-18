"باور بانك" الليثيوم.. لماذا يجب أن تحذرها؟

خطر الانفجار والاشتعال:
بسبب بطاريات الليثيوم إذا تعرضت للحرارة أو الشحن الزائد.
أجهزة رديئة الجودة:
بعض الأنواع لا تحتوي على أنظمة حماية، مما يزيد خطر التلف أو التماس الكهربائي.
قيود السفر:
ممنوع في الأمتعة المشحونة بالطائرات، ويسمح فقط بسعة محددة في المقصورة (عادة 100 واط ساعة).
الاستخدام الخاطئ:
مثل تركه في السيارة الحارة، أو شحنه بشكل دائم، أو تعريضه للماء، مما يقلل عمره ويزيد خطره.
✅ نصائح:
استخدم بنوك طاقة من شركات موثوقة.
لا تتركه في الحرارة أو تحت الشحن لفترات طويلة.
تأكد من وجود علامات أمان مثل UL أو CE.
