السبت 2025-10-18 05:05 م
 

"باور بانك" الليثيوم.. لماذا يجب أن تحذرها؟

غت
تعبيرية
 
السبت، 18-10-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   في ظل الاعتماد اليومي على بنوك الطاقة (Power Banks) لشحن الهواتف والأجهزة، يغفل كثيرون عن المخاطر الحقيقية المرتبطة باستخدام هذه الأجهزة، خاصة تلك التي تعتمد على بطاريات ليثيوم-أيون.

اضافة اعلان

 

⚠️ مخاطر استخدام بنك الطاقة (Power Bank):
خطر الانفجار والاشتعال:
بسبب بطاريات الليثيوم إذا تعرضت للحرارة أو الشحن الزائد.

أجهزة رديئة الجودة:
بعض الأنواع لا تحتوي على أنظمة حماية، مما يزيد خطر التلف أو التماس الكهربائي.

قيود السفر:
ممنوع في الأمتعة المشحونة بالطائرات، ويسمح فقط بسعة محددة في المقصورة (عادة 100 واط ساعة).

الاستخدام الخاطئ:
مثل تركه في السيارة الحارة، أو شحنه بشكل دائم، أو تعريضه للماء، مما يقلل عمره ويزيد خطره.

✅ نصائح:
استخدم بنوك طاقة من شركات موثوقة.
لا تتركه في الحرارة أو تحت الشحن لفترات طويلة.
تأكد من وجود علامات أمان مثل UL أو CE.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : لا قضايا سلب وقعت بالعاصمة خلال الايام الماضية

خليج عدن في اليمن

عربي ودولي هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن

5

تكنولوجيا خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل

الضريبة توضح حول صرف الرديات لعام 2024

خاص بالوكيل الضريبة: رديات عام 2024 حق لمستحقيها وسيتم صرفها بعد استكمال الإجراءات

888

المرأة والجمال ضار للبشرة.. أطباء الجلد يحذرون من خلط هذين المكونين

الأردنية للطيران

أخبار الشركات الأردنية للطيران تطلق رحلات من عمان إلى القاهرة بأسعار مخفضة

توتو

المرأة والجمال 3 أشياء مهمّة جداً تقوم بها البشرة ليلاً.. هل تعرفونها؟

الدكتور منذر الحوارات

نعـي فـاضل والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله



 
 





الأكثر مشاهدة