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بعد الارتفاع الجنوني.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الذهب
الذهب
الأحد، 15-09-2024 09:42 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام  الذهب من عيار 21 عند  52.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينارا لجهة البيع  .

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.9 و 46.3 دينارا على التوالي.

 

 


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