بعد الارتفاع الجنوني.. تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.9 و 46.3 دينارا على التوالي.
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