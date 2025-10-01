بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير مستوى الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال وسوق السندات الحكومية، حيث توفر هذه البيانات نقاط مرجعية للتسعير في السوق وتمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ قرارتهم الاستثمارية بكفاءة. وتشمل البيانات المعاد نشرها: سعر التداول (Clean Price)، والسعر الإجمالي (Dirty Price)، وتاريخ التداول، والعائد حتى الاستحقاق.
ويعزز هذا الاجراء مكانة السوق المالي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي ويزيد من فرص الوصول للأسواق المالية الخارجية وتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات كونها تتماشى مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في هذا المجال ومخرجات برنامج تقييم القطاع المالي الأردني (FSAP) الصادر عن البنك الدولي.
