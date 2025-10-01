بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

الوكيل الإخباري- بدأت بورصة عمّان بإعادة نشر أسعار تداول السندات الحكومية على موقعها الإلكتروني، والتي يتم تداولها خارج البورصة (Over the counter) من خلال الأنظمة الإلكترونية للبنك المركزي الأردني ويقوم بنشرها على موقعه الإلكتروني.

