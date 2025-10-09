ما هي تأثيرات وقف الحرب بالقطاع على الاقتصاد الأردني وأسعار النفط ؟

الوكيل الإخباري- اكد خبير النفط والطاقة هاشم عقل ان وقف حرب غزة سيكون له تأثيرات مهمة على الاقتصاد الأردني وأسعار النفط، ويمكن تلخيصها كما يلي:



1. الأثر على الاقتصاد الأردني :

- تحسن الاستقرار الإقليمي: وقف الحرب يقلل من التوتر في المنطقة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويخفف من مخاطر العمليات التجارية.



- تعزيز السياحة: الأردن يعتمد بشكل كبير على السياحة، واستقرار الوضع الأمني في محيطها يؤدي إلى زيادة أعداد السياح خاصة من الدول المجاورة والمنطقة.



- تحسين حركة التجارة: تقليل النزاعات يساعد في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود، وهذا يفيد القطاعات التجارية والصناعية في الأردن.



- خفض التكاليف الأمنية: الانخفاض في التوتر يقلل من الإنفاق الحكومي على الأمن والدفاع، ويمكن توجيه الموارد لقطاعات التنمية.



2. الأثر على أسعار النفط:



- استقرار أسعار النفط: الحرب غالباً تزيد من مخاطر الإمدادات النفطية وتدفع الأسعار للارتفاع نتيجة القلق من تعطيل الإمدادات. وقف الحرب سيخفف هذا القلق ويؤدي إلى استقرار أو حتى انخفاض طفيف في الأسعار.



- تأثير محدود على السوق العالمية: مع وجود عدة مصادر إمداد خارج منطقة النزاع، تأثير وقف الحرب في غزة على الأسعار سيكون معتدلاً وليس جذرياً، لكنه إيجابي على المدى القصير.