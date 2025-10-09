الخميس 2025-10-09 01:25 م
 

ما هي تأثيرات وقف الحرب بالقطاع على الاقتصاد الأردني وأسعار النفط ؟

العاصمة عمان
الخميس، 09-10-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-     اكد خبير  النفط والطاقة هاشم عقل ان وقف حرب غزة سيكون له تأثيرات مهمة على الاقتصاد الأردني وأسعار النفط، ويمكن تلخيصها كما يلي:

1. الأثر  على الاقتصاد الأردني :  

- تحسن الاستقرار الإقليمي: وقف الحرب يقلل من التوتر في المنطقة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويخفف من مخاطر العمليات التجارية.  


- تعزيز السياحة: الأردن يعتمد بشكل كبير على السياحة، واستقرار الوضع الأمني في محيطها يؤدي إلى زيادة أعداد السياح خاصة من الدول المجاورة والمنطقة.  


- تحسين حركة التجارة: تقليل النزاعات يساعد في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود، وهذا يفيد القطاعات التجارية والصناعية في الأردن.  


- خفض التكاليف الأمنية: الانخفاض في التوتر  يقلل من الإنفاق الحكومي على الأمن والدفاع، ويمكن توجيه الموارد لقطاعات التنمية.

2. الأثر على أسعار النفط: 


- استقرار أسعار النفط: الحرب غالباً تزيد من مخاطر الإمدادات النفطية وتدفع الأسعار للارتفاع نتيجة القلق من تعطيل الإمدادات. وقف الحرب سيخفف هذا القلق ويؤدي إلى استقرار أو حتى انخفاض طفيف في الأسعار.  


- تأثير محدود على السوق العالمية: مع وجود عدة مصادر إمداد خارج منطقة النزاع، تأثير وقف الحرب في غزة على الأسعار سيكون معتدلاً وليس جذرياً، لكنه إيجابي على المدى القصير.  

 


- توقعات مستقبلية: في حال استمرار الهدوء وعدم تصاعد النزاعات في المنطقة، قد يشهد السوق العالمي للنفط استقراراً أكثر مع إمكانية تراجع الأسعار، خاصة إذا ارتفع الإنتاج في مناطق أخرى.

بشكل عام، وقف حرب غزة سيُعتبر إيجابياً على الأردن اقتصادياً وعلى استقرار الأسواق النفطية، ما يعزز من فرص التنمية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

 
 
gnews

