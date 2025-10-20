بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

04:57 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم الاثنين، 14.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.6 ملايين سهم، نفذت من خلال 4576 عقدا. اضافة اعلان





وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3319 نقطة، بارتفاع نسبته 0.03%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.03%.