الإثنين 2025-10-20 05:34 م
 

بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلا
بورصة عمّان
 
الإثنين، 20-10-2025 04:57 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم الاثنين، 14.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.6 ملايين سهم، نفذت من خلال 4576 عقدا.اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3319 نقطة، بارتفاع نسبته 0.03%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.03%.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية الفايز: دور الأردن الإنساني لم يتوقف منذ بدء الحرب على غزة

نتنياهو: كنا على حافة الزوال

عربي ودولي نتنياهو: كنا على حافة الزوال

الحنيطي يزور عدد من تشكيلات القوات المسلحة ويشيد بكفاءتها واحترافيتها

أخبار محلية الحنيطي يزور عدد من تشكيلات القوات المسلحة ويشيد بكفاءتها واحترافيتها

ل

أخبار محلية المحكمة الدستورية تختتم ندوة حول الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية

ع

أخبار محلية مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد تفوز ببطولة عالمية للروبوت

ت

شؤون برلمانية العين العرموطي تشارك في مؤتمر الاستثمار بالقاهرة

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلا

اقتصاد محلي بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

خلال لقائه لجنتي المرأة والشباب في الحزب الوطني الإسلامي

أخبار محلية العيسوي: الأردن يمضي بثبات خلف رؤية ملكية استشرافية



 
 



الأكثر مشاهدة