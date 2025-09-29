الإثنين 2025-09-29 10:36 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
 
الإثنين، 29-09-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2163 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 698 طنًا، و196 طنًا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10–20 قرشًا، والبصل الناشف 20–30 قرشًا، والبطاطا 20–35 قرشًا، والبندورة 15–35 قرشًا، والجزر 40–60 قرشًا، والخيار 25–45 قرشًا، والزهرة 25–65 قرشًا، والليمون 70–125 قرشًا، والموز البلدي 80–90 قرشًا.
 
 
