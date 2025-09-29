تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10–20 قرشًا، والبصل الناشف 20–30 قرشًا، والبطاطا 20–35 قرشًا، والبندورة 15–35 قرشًا، والجزر 40–60 قرشًا، والخيار 25–45 قرشًا، والزهرة 25–65 قرشًا، والليمون 70–125 قرشًا، والموز البلدي 80–90 قرشًا.
