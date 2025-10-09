غرفة صناعة إربد تؤكد دعمها لصناعة الأثاث المحلي وفتح الأسواق الخارجية

وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا في دعم قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، وتطوير صناعة الأثاث المحلي، ليعزز دوره كرافع اقتصادي أساسي كباقي الصناعات.
وقال أبو حسان، إن الغرفة ستعمل على تشجيع الصناعيين في القطاعات الخشبية والأثاث عبر فتح سوق خارجية لهم والمشاركة في المعارض الدولية، لما لذلك من دور محوري في إيصال المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وإبراز مساهمة قطاعات صناعية كالخشبية والأثاث في تنمية الاقتصاد.
وبين أبو حسان، أن فريق الغرفة زار معرض "غرفتي" للأثاث، والذي يبذل جهدًا كبيرًا في تطوير صناعة الأثاث المحلي، حيث يعد مشروعًا نموذجيًا بالريادة الصناعية والإبداع التصميمي، وأن مثل تلك المشاريع لها أهمية في الصناعة الوطنية، وتعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتسهم في توفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث شهد تطورات حديثة في التصميم والتصنيع.
ومن جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن، ظاهر خالد، أهمية مواصلة التعاون بين الغرفة والمنشآت الصناعية لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث له دور مهم في الاقتصاد الوطني، وأن العاملين في هذا القطاع يتميزون بالمهارة العالية والدقة والإبداع الكبير، مشيرًا إلى أن صناعة الأثاث واكبت أحدث التصميمات والاتجاهات في الأسواق المستهدفة، حيث يتم تطوير تصميمات جديدة وأساليب ترضي أذواق المستهلكين، كما تتميز هذه الصناعة باستخدامها لأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية.
ومن جانبه، أشار مدير ومالك مصنع ومعرض "غرفتي"، إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يملك آلية عمل مميزة وخطوط إنتاج حديثة متطورة، وأن القطاع يقدم منتجات تجمع بين الجودة العالية والذوق الرفيع، وتواكب التطور العالمي في صناعة الأثاث، مع تلبيتها لاحتياجات السوق المحلي، مشددًا على أهمية التعاون المستمر مع غرفة صناعة إربد لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته التنافسية محلياً ودولياً.
وتحرص غرفة صناعة إربد على دعم الصناعات المحلية، وتشجيع الابتكار والتطوير المستمر في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة الصناعة الأردنية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
فرصة للراغبين بالزواج بعد استمرار هبوط أسعار الذهب محلياً
-
انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثالثة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.54% خلال 8 شهور
-
الحكومة: انخفاض سعر البنزين عالميا
-
ما هي تأثيرات وقف الحرب بالقطاع على الاقتصاد الأردني وأسعار النفط ؟
-
ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.85% خلال 9 أشهر