صناعة الأردن تؤكد أهمية الانتقال إلى شراكة اقتصادية حقيقية مع السعودية

وأضاف الجغبير، خلال استقباله وفدا سعوديا من غرفة تبوك، أن العلاقة الاقتصادية بين الدول العربية يجب أن تكون على قاعدة المصلحة المشتركة، بحيث لا يكون التبادل التجاري لصالح بلد على حساب الآخر، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الأردن والسعودية يتركز في سلع محددة، لا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في البلدين، كما أن الأردن يستورد العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعاته من السعودية، وخصوصا في قطاع الصناعات البلاستيكية، ففرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها.
