صناعة الأردن تؤكد أهمية الانتقال إلى شراكة اقتصادية حقيقية مع السعودية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المميزة بين الأردن والسعودية، والانتقال بها لتصبح شراكة حقيقية تسهم في تنمية البلدين، بما يعكس متانة العلاقة السياسية والروابط الاجتماعية بينهما، ويعظم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وبلدان أخرى.

