صناعة الأردن تؤكد أهمية الانتقال إلى شراكة اقتصادية حقيقية مع السعودية

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير
فتحي الجغبير
 
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المميزة بين الأردن والسعودية، والانتقال بها لتصبح شراكة حقيقية تسهم في تنمية البلدين، بما يعكس متانة العلاقة السياسية والروابط الاجتماعية بينهما، ويعظم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وبلدان أخرى.

وأضاف الجغبير، خلال استقباله وفدا سعوديا من غرفة تبوك، أن العلاقة الاقتصادية بين الدول العربية يجب أن تكون على قاعدة المصلحة المشتركة، بحيث لا يكون التبادل التجاري لصالح بلد على حساب الآخر، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الأردن والسعودية يتركز في سلع محددة، لا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في البلدين، كما أن الأردن يستورد العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعاته من السعودية، وخصوصا في قطاع الصناعات البلاستيكية، ففرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها.

 
 
